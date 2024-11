México y los nuevos desafíos con Donald Trump

Con la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos a partir del primero de enero de 2025, se comienza una nueva era en la relación de vecindad y de socio comercial con México.

Las amenazas y el discurso ofensivo de siempre en contra de México y de los países latinos, son parte de una postura xenofóbica, racista y fuera de todo el nuevo orden en el mundo.

México con la presidenta Claudia Sheinbaum, augura una postura digna de defensa de la soberanía y de todo lo que pudiera significar la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, como una debilidad, más bien se convierta en una fortaleza.

Y como dicen en estos lares no hay mal que por bien no venga y no hay mal que dure cien años, y ni tonto que se lo aguante.

Por eso, es que a la ponerse las pilas y todo mundo a trabajar con fines de progreso y unidad.

Allá los ministros y políticos que en aras de supremacía y estatus, tienen propiedades en Estados Unidos, y luego les pueda pasar lo que a Genaro García Luna, que lo tienen prácticamente en una prisión de cadena perpetua, y en proceso de apelación a su sentencia, pueda tener un acuerdo con las autoridades y suelte la sopa, para que le reduzcan la condena a unos cuantos años, pero para eso seguramente debe poner a su ex jefe Felipe Calderón, que anda a salto de mata en Europa.

También, las amenazas de Donald Trump, de subir los aranceles a las exportaciones mexicanas y del cierre de la frontera norte, es parte de su discurso político, cuando debe apostar a reducir el consumo de drogas en la población de su país.

Y aquí, se recuerda a una parte de la novela El Padrino de Mario Puzo, y que ya cumplió 50 años en la pantalla grande con un gran guion y dirección de Francis Ford Coppola, en que don Corleone, en la ficción no permitía a su familia entrar al negocio de las drogas a diferencia de los casinos y las apuestas.

Y de la percepción a la realidad, desde siempre en EU se culpa a los países latinoamericanos de todos sus males, y deja de lado el problema que viene de otras latitudes continentales, incluyendo la migración.

Por eso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta trabajando en atender problemas de migración y delincuencia, además de conceder confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros en una nueva era de legalidad y de crecimiento económico.

México, se prepara a entrar en una auténtica plataforma de potencia mundial con un marco legal efectivo y respetuoso, pero además con especial énfasis de respeto a derechos humanos y de protección al medio ambiente, temas que el próximo presidente Estados Unidos, pretende atajar, pero la dinámica de progreso y crecimiento del milagro mexicano, ya nadie lo para.

Ya lo del "garage de EU", estará pasando a la historia y que no olviden que en las buenas y en las malas México, es más que un socio comercial de primer orden, también es un aliado que por siempre les ha brindado apoyo en las buenas y en las malas de manera incondicional.

En otro asunto, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, doctora María Elena Solana Calzada, cumple a la comunidad de Ocelota con ampliación de la red eléctrica.

Con una inversión de 356 mil 881 pesos, se entrega una obra a dicha comunidad que consta de 250 metros de tendido eléctrico, instalando 5 postes y 2 transformadores para beneficiar a los habitantes de esa localidad.

La doctora Remedios, sigue haciendo historia y destaca, "seguimos transformando a San Andrés Tuxtla, con obras que generan bienestar, como esta ampliación de red eléctrica, un compromiso cumplido que hoy viene a contribuir para bien la vida de los habitantes de esta zona de Ocelota".

La alcaldesa de San Andrés Tuxtla, la doctora María Elena Solana Calzada, recibió de los habitantes de la localidad de Ocelota, el reconocimiento y el cariño de la gente, que le expresa amplias palabras de agradecimiento al la recibir una obra de mucho beneficio para toda la comunidad con la ampliación de la red eléctrica en la zona rural donde se cumple al anhelo de una añeja solicitud de apoyo.

Al evento acudió como invitado especial, por parte de habitantes de la comunidad, el médico veterinario zootecnista Ricardo Antonio Rubio Solana, reconocido como un gran luchador social en la región. Ándale. Así las cosas.