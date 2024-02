Los mediáticos no sueltan a AMLO

La imagen que se pretende dar desde el sesgo mediático del presidente AMLO, es de que está sólo contra el mundo, en un momento de trascendencia para la democracia del país.

Aunque, los errores del político tabasqueño han sido la obstinación y el de no dar tregua a sus detractores y enemigos políticos, y de no reconocer que la elección presidencial del 2 de junio la tiene ganada, en el fondo no deja de demostrar su preocupación de sentirse acorralado por el temor de perder la continuidad de la 4T, algo que no va a suceder en estas elecciones.

En el debate de percepción y realidad, las empresas de estudios de opinión, que revisan en forma pormenorizada el rumbo de las encuestas, es que Claudia Sheimbaum va arriba con sesenta puntos y de una ventaja inalcanzable de más de treinta puntos sobre su adversaria Xóchitl Gálvez.

Mientras, que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presenta un bajo porcentaje de no más de dos puntos.

Ahora, los "expertos", quieren dejar el peso de la responsabilidad de la elección presidencial a los jóvenes, que de forma perversa les dejan caer la voladora por la desafortunada situación, y si ya se la saben que prefieren no salir a votar, porque no es necesario y se niegan por el momento a decidir a cambiarle el rumbo al país, por los que cometieron la osadía en el pasado de impulsar a Fox.

Entonces, que dejen de lado la perversidad y la indolencia de condenar a los jóvenes infamemente, de lo que provocaron millones de mexicanos, que fueron por décadas el voto duro del PRI y sus aliados.

En la última elección en la que los jóvenes enseñaron el músculo fue en el año 2000 para darle el triunfo a Fox, y luego sucedió todo el efecto de Genaro García Luna, Los Bibriesca, doña Marta Sahagún y los personajes que después surgieron con más poder de odio y rencor con Felipe Calderón.

Y como diría el clásico de la época por allá en el 1968 en Veracruz, por el extinto poderoso subsecretario de gobierno priísta, don Manuel Carbonell de la Hoz, "dejen que los jóvenes se organicen".

Y al aliado y amigo de los jóvenes de aquél tiempo en Veracruz, le cerraron el paso al gobierno estatal desde las sombras más oscuras del poder político de este país.

Por cierto, en el equipo cercano de Claudia Sheimbaum, no hay que perder de vista al zacatecano, Alfonso Ramírez Cuéllar, que se muestra cauto, experimentado y certero en la operación política con agricultores y ganaderos en varias entidades del país.

En Boca del Río, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal y personal del Ayuntamiento, recorrieron la colonia Río Jamapa, donde anunció tres nuevas obras en beneficio de los habitantes de la zona.

"Vamos a iniciar la pavimentación de las calles Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero e Ignacio Allende para mejorar la vialidad y seguridad de las familias en esta parte del municipio", expresó el alcalde boqueño.

Y este miércoles 21 de febrero, comienzan los festejos por el setenta aniversario de la Facultad de Comunicación de la UV, con un gran homenaje a maestros jubilados entre los que destacan Avelino Muñiz García, Francisco Blanco Calderón, Marcos Malpica Rivera y Francisco Heredia.

Posteriormente, en el transcurso del año lectivo se harán diversas actividades y en especial un gran homenaje al maestro José Pablo Robles Martínez, a quien se le reconoce como el pilar y más fuerte impulsor de la antigua Facultad de Periodismo de la UV, hoy Facico.

También, felicitaciones a todos sus egresados, que estarán de manteles largos todo el año, y un sincero reconocimiento al licenciado Rodolfo Molina Santiago, por sus muchos años en el trabajo administrativo en la Facico, por el apoyo puntual y efectivo a un buen número de egresados para la realización de sus trámites de servicio social y de titulación.

Igualmente, el recuerdo para todos los presentes y ausentes que han escrito la historia de la Facultad de Periodismo de la UV, un gran sueño cumplido gracias al profesor Alfonso Valencia Ríos y a don Juan Malpica Silva. QEPD. Así las cosas.

