La sentencia a Genaro García Luna

Con 38 años de prisión se condena al otrora súper policía, Genaro García Luna, culpado de varios delitos y juzgado en Estados Unidos, ha sido sentenciado a pasar una larga condena en la cárcel.

Con los nexos que sostuvo con los gobiernos desde Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, por algunas circunstancias desconocidas sólo se ocupó de tratar de enlodar al ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

García Luna, se negó a recibir beneficios procesales en EU para tener un acuerdo y lograr una condena de prisión de seis meses a cambio de que diera nombres de los políticos con los que se vínculo en sus acciones ilícitas.

Pero, en la incredulidad del caso del ingeniero García Luna, finalmente ocupó pasar ante el juez Brian Cogan, para pedir clemencia para solicitar una condena menor a los veinte años de prisión, en lugar de la prisión perpetua, de lo que sus abogados le anticiparon.

En la carta de García Luna al Juez Cogan, de cinco cuartillas a mano, de nuevo insistió en su supuesta inocencia y emitir argumentos de descalificación política en contra del gobierno mexicano, por lo que es extraña la postura del ex jefe policiaco con Fox y Calderón, y contratista del gobierno de EPN.

Por lo pronto, la larga condena en prisión a Genaro García Luna, servirá supuestamente de ejemplo para los funcionarios públicos de este país, a los que se les detecten delitos en el vecino país del norte.

Con este final del histórico juicio a Genaro García Luna, ex jefe de seguridad pública del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se cierra uno de los capítulos más negros de la política mexicana.

Y es que varios ex presidentes mexicanos andan en el auto-exilio esperando a que el destino no les alcance, como sucedió con Genaro García Luna, que en el ejercicio del cargo público con Fox y Calderón, se sintió intocable y en una inteligencia que se creyó poseer, pretendió engañar y abusar de la confianza del gobierno de Estados Unidos, en donde además de mentirle a las autoridades no pudo ocultar una ostentosa fortuna lograda al amparo del poder público que rebasó los 700 millones de dólares, y con su sueldo de la alta burocracia ni para soñar con residencia y yates en territorio estadounidense.

Y el coraje en contra de la 4T, es que le congelaron cuentas de bancos, le confiscaron propiedades y sus grandes colecciones de armas, motocicletas y automóviles, al vivir sin poder ocultar su riqueza mal habida, supuestamente.

Pero, algunos expertos en derecho, dan cuenta que fueron testigos protegidos los que a cambio de conmutar sentencias en EU, aportaron de oídas sobre los supuestos delitos del súper policía en los tiempos de Felipe Calderón. Andale.

En otro asunto, con el dragado del río Jamapa, que no se llevaba a cabo desde hace más de 10 años, se evitarán problemas a futuro en el canal de navegación y contribuir así a la actividad pesquera y náutica, informa el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal.

"Gracias a las gestiones que realizamos ante el gobierno estatal, esta obra sigue avanzando para mejorar la condiciones de seguridad de las familias boqueñas.

"Estas acciones prevendrán inundaciones, darán mantenimiento y mejora a la desembocadura de este afluente, por donde se realiza una gran actividad pesquera y náutica que involucra a nuestra ciudad y municipios vecinos", comentó el presidente municipal de Boca del Río.

Con estos trabajos, el río Jamapa traerá una serie de beneficios significativos para la región, pues no solo se reactivará la pesca ribereña y los servicios turísticos, sino que también contribuirá a la conservación de especies nativas, al permitir un entorno más saludable para la fauna acuática.

También, en San Andrés Tuxtla, la alcaldesa, doctora María Elena Solana Calzada, inaugura el domo en la Plaza Cívica de Texcaltitan.

Aquí, con una inversión de 2 millones 195 mil 926.37 pesos, se realizó esta obra que beneficia directamente a 2 mil habitantes de Texcaltitan, Xoteapan.

Recorriendo las comunidades de su municipio, entregando obras y resultados acompañada de los ediles de su cabildo, la Presidenta Municipal de San Andrés Tuxtla, la doctora Maria Elena Solana Calzada - Dra Remedios, continúa respondiendo a la ciudadanía, contribuyendo a la transformación y el desarrollo de la zona rural, como lo hizo este miércoles 16 de octubre en la localidad de Texcaltitan, Xoteapan donde inauguró el techado sobre la plaza cívica del lugar, magna obra que se realizó con una inversión de 2 millones 195 mil 926.37 pesos.

Recibida por habitantes de Texcaltitan, agradecidos por la atención a su solicitud del domo para su Plaza Cívica la doctora María Elena Solana Calzada, acudió este día a cortar el listón inaugural del techado acompañada por los regidores Maria Elida Pino Villaseca, Iván Bautista Tom, Mayra Patricia Xolo Hernández, Edgar Antemate Caixba, Abelardo Javier Ortiz Navarrete, Ximena Tress Fadanelli, Lic. Omar Martínez Aranda, Concepción Carmona Caldela y Gabriela Díaz del Castillo, además del médico veterinario zootecnista Ricardo Antonio Rubio Solana .

La alcaldesa, refrendó su compromiso con el desarrollo social de las comunidades y agradeció la paciencia y la confianza de los habitantes de Texcaltitan, que hoy cuentan con un domo que cubre una extensión de 711.04 metros cuadrados y beneficia de manera directa a 2 mil habitantes. Así las cosas.