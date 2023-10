La generación de la ‘Era del Silencio’

Octubre 21, 2023, 07:10 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Octubre 21, 2023, 07:10 a.m.

En la actualidad desde la era digital con el Internet o la llamada “red de redes”, se comienzan a dar nuevos fenómenos que como paradigmas se han fijado en la mente de las grandes mayorías de seres humanos.

Y todo, es producto de la gran visión siempre acertada y analítica, dicha desde el famoso columnista Maquiavelo, que pone el dedo en la llaga al señalar que los lectores no quieren leer y al parecer perder el tiempo leyendo largas columnas periodísticas.

Los que se ven afectados de un mal de la Era Digital, no leen y no escriben al mantenerse “ágrafos” y no hablan ni por teléfono.

Maquiavelo, compartió foro con el director de El País, Juan Luis Cebrián en el Congreso Mundial de Periodismo en Estambul.

Los que no leen, no escriben y no hablan y se conforman con ver fotos y “memes”.

Giovanni Sartori -El Homo Videns- La Sociedad Teledirigida, en donde describió a la perfección el tema del predominio de la imagen en la Era Digital. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori

Ignacio Ramonet, desde su gran época en “Le Monde Diplomatique”, se anticipó al fin de los medios impresos con la llegada de Internet y así sucedió con la llamada Era Digital. Escribió la biografía autorizada de Fidel Castro. (El doctor Francisco Blanco Calderón, compartió foro con El periodista español en el Congreso de Comunicación de la Habana) https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ramonet

Miguel Angel Bastenier (+) subdirector de El País, deambulando por el mundo, desde la Feria del Libro de Guadalajara, dio interesante conferencia sobre la importancia del periodismo y el redactor. (Presente Silverio Quevedo Elox)

Escribir para los periódicos se convirtió en todo un reto, dijo el icono en la Fundación de Nuevo Periodismo, del escritor colombiano y periodista, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de literatura 1982.

Gabo, vivió en la ciudad de México, en donde escribió su gran novela Cien Años de Soledad. De tanta relevancia como el Quijote en la literatura de Hispanoamérica.

El también Premio Nobel de literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, anunció recientemente que se retira de su actividad de escritor con un ensayo sobre Jean Paul Sartre.

El recuerdo de Simone de Beauvior, mujer intelectual esposa del filósofo francés, quienes acompañaron en 1960 al comandante Fidel Castro, en un recorrido por la sierra, “y sí le piden la luna que va usted a hacer. -Pues si piden la Luna, respondió a Sartre, -hay que dárselas, porque la necesitan. (Del libro de Lisandro Otero, prologado por Pedro Margolles, director de Prensa Latina en México, amigo de la maestra y diplomática mexicana, doña Roselia Barajas Olea.

Rodolfo Herrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz, dice de la Era Generacional, de la llamada Época del Silencio, que no escriben, no leen y no hablan, y que afecta gravemente al gremio, es que se pierden de la historia de obtener conocimiento y de tener una cultura general, principalmente.

Para el cantante y escritor Joaquín Sabina, ferviente y asiduo lector, dice: “la lectura de un libro significa no perder largas horas en el vuelo de un avión o en las largas esperas de los aeropuertos”.

“Un libro es un mejor amigo, que nos traslada a cualquier parte del mundo y en cualquier época”. http://www.vevo.com/artist/joaquin-sabina

Leer un periódico es tener el pulso del mundo en unos minutos de esmerada lectura.

Dice el doctor Marco Malpica Rivera al respecto: El paradigma de las tecnologías trajo consigo, nuevos hábitos que irrumpieron contra usos, costumbres y hasta tradiciones.

No obstante, no todo es malo, sin embargo el contraste entre la lectura digital y el libro es incomparable, el libro sigue siendo una herramienta didáctica y cultural para el acervo del humano, la lectura digital es otra narrativa ultracorta, esto debido al proceso de la inmediatez que es parte del oficio hipermedial y de las multitareas ahora implícitas en los ambientes virtuales de los medios digitales actuales.

Desde luego el libro ha perdido lectores ante la modalidad de la lectura hipertextual, la cual también trae ruidos semánticos y golpea a la riqueza del lenguaje universal. Así las cosas.

