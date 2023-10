Homenaje luctuoso al Dr. Raúl Antonio Díaz Vega en Foro de la UV

Por toda una trayectoria de universitario y académico en la Universidad Veracruzana y con varias décadas de servicio, el doctor Raúl Antonio Díaz Vega, recibió un merecido homenaje póstumo en su alma mater

El evento estuvo encabezado por el vicerrector de la UV Campus Mocambo, doctor Rubén Edel Navarro . El licenciado Raúl Díaz Diez, a nombre de su familia, agradeció el homenaje a su señor padre.

Este homenaje se hizo por parte de la Facultad de Nutrición en el marco de la inauguración de su Congreso Internacional de Nutrición 2023. En el que se entregó una placa a su familia alusiva a este homenaje póstumo a quien realizó importante labor educativa y académica.

Raúl Díaz Diez, informó de las autoridades que estuvieron y de las familias que asistieron a acompañar a la familia Díaz Diez. Leticia Diez de Zaldo, Carlos Díaz Vega, María Díaz Vega, Rosario Díaz Vega, Rosario Adriana Díaz Reyes y Edith Reyes Simón,

Carolina Palmeros, dio la bienvenida, el vicerrector Rubén Edel Navarro, ofreció palabras de reconocimiento al doctor Raúl Antonio Díaz Vega e hizo mención del homenaje y entregó la placa de dicho homenaje.

También, Verónica Pulido, diputada local, hablo en el homenaje con un mensaje emotivo de toda la trayectoria profesional y humana de quién dedicó su vida a la docencia, la educación y la lucha sindical en la UV.

El licenciado Raúl Díaz Diez, dijo “Recibimos, mi mamá, los hermanos de mi papá y toda su familia con mucha emoción este homenaje, y un servidor les agradece un enorme detalle que desde el corazón no hay palabras para describir o decir que este momento es un bálsamo, que sana una ausencia a un dolor indescifrable, y que también alienta a seguir en el ejemplo y el camino de superación de mi Señor Padre, Doctor Raúl Antonio Díaz Vega, al que nunca olvidaremos. Muchas gracias”.

En otro tema, el ayuntamiento de Boca del Río en alerta ante el paso del Frente Frío 4 y sus efectos.

Para este viernes y sábado, se mantiene el pronóstico de condiciones adversas con posibles vientos sostenidos de 45 a 60 km/h y rachas que podrían ir de los 60 a 80 km/h.

Ante la Alerta Gris emitida por la autoridad estatal, el Ayuntamiento de Boca del Río se encuentra atento al paso del Frente Frío 4 y sus efectos, informó el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal.

Dijo, que “como cada vez que tenemos presencia de estos fenómenos meteorológicos, he instruido a las fuerzas de tarea municipales, a estar alertas ante cualquier situación que signifique algún tipo de riesgo a la población y ante las posibles lluvias que se puedan presentar, por eso el llamado a los boqueños es para que hagan un manejo responsable de la basura y no que no la dejen en la calle fuera del horario del camión recolector para que no sea arrastrada y generar inundaciones”.

De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana de Veracruz, se mantiene el pronóstico de condiciones adversas el viernes 6 y sábado 7 de octubre, por lo que en este periodo de tiempo, se esperan vientos sostenidos de 45 a 60 kilómetros por hora y rachas que podrían ir de los 60 a 80 kilómetros por hora.

En la franja de costa se espera el incremento del oleaje en el mar de 1 a 2 metros. El fenómeno meteorológico podría presentar lluvias con acumulados desde los 10 a 30 milímetros en 24 horas e inclusive podrían llegar de los 70 a 150 milímetros. Así las cosas.

