Cosmovisión: Hilario Arenas: historia de vida

Por: Raúl López Gómez Fecha: Febrero 04, 2024, 07:05 a.m.

En el devenir de los años en Veracruz se han visto pasar y crecer a grandes personajes como Hilario Arenas Cerdán, que ha sido siempre un triunfador ante la vida misma.

Un fiel creyente de Dios, y de una fe inquebrantable como Job, con el paso del tiempo se le ha visto en diferentes frentes del campo profesional de los negocios empresariales, las relaciones públicas y humanas, pero lo más increíble fue verlo de jefe de la policía intermunicipal en Veracruz y Boca del Río.

Amigo de grandes personajes entre los que destacan Javier Robles Barajas, Julio Cesar Chávez, José José y Luis Carbonell, entre muchos.

Pero su vida, se hizo más notable, cuando como todo un estoico a lo largo de varios mesesha compartido en las redes sociales su lucha contra el cáncer.

La resiliencia de Hilario Arenas Cerdán, se puede ver diferente, desde otra óptica la lucha del cáncer frente a un gladiador, y que como Julio César, el boxeador, en varias peleas, la enfermedad, como dicen en estos lares, pero que metafóricamente por la misericordia divina, ya se la saben, el cáncer simplemente no le gana la pelea, dicho en forma coloquial y respetuosa.

La alegría de vivir, el anhelo de vivir, como la novela de vida de Vincent Van Gogh, el amigo Hilario Arenas, en estos momentos de incertidumbre de encontrarse con Dios y dejarse llevar por la fe, pero el cariño a su familia y a la vida, lo han llevado a resistir todos los procesos médicos al alcance de la ciencia para lograr la salud plena pronto, y así será por mucha gente en oración permanente, que así lo han decretado.

Ahora, Hilario Arenas, se encuentra en un etapa más de lucha, como lo ha narrado con precisión inaudita, de entrar al quirófano con alto riesgo, y de inmediato todos sus amigos y familiares a orar por su salud y se hizo el milagro de inmediato.

El tratamiento será con quimioterapia y de esa forma el amigo y hermano en Jesús de Nazaret, sigue firme, vivo y viable, como dicen los abogados y en la lucha diaria, sin problema.

Hilario Arenas Cerdán, es un hombre callado, de voz baja, casi imperceptible, pero dotado de espíritu indómito como Job, en su fe a Dios, que al enfrentar al mal, dice el salmo que expresaba el personaje ante las peores catástrofes y adversidades que se le presentaron, de no renegar nunca a la voluntad divina, y decía: sí Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y nunca renunció a su fe, para luego ser premiado con inmensas bendiciones por el creador.

Éxito amigo Hilario Arenas Cerdán, Dios contigo que aún faltan muchas peleas como Julio César Chávez, que saldrás siempre victorioso y podrás disfrutar de la vida, de tu familia y de tus nietos.

También, gracias al amigo periodista Rodolfo Herrera, que con precisión dio la noticia de su estoica lucha ejemplar y la semblanza de vida del amigo Hilario, porque gracias a Dios, hay Hilario para rato. Andale. Así las cosas.

