Finanzas sanas en San Andrés Tuxtla

La alcaldesa de San Andrés Tuxtla, doctora María Elena Solana Calzada, entregó canastas navideñas a los trabajadores municipales como parte del reconocimiento a su esfuerzo y dedicación

Con finanzas sanas y orden administrativo, la presidenta Municipal sanandrescana, da cumplimiento con las prestaciones de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento.

Dijo la doctora Remedios, que reconociendo el trabajo de los empleados municipales es parte del compromiso que se hace con una firme voluntad de apoyarlos en estas fechas.

Por eso, este viernes 20 de diciembre, la presidenta Municipal de San Andrés Tuxtla, doctora María Elena Solana Calzada, convocó en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, a trabajadores sindicalizados de todas las áreas del ayuntamiento, para dar un emotivo mensaje y hacerles entrega de los presentes navideños.

El acto contó con la presencia de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Andrés Tuxtla, Marisol Medina Ixtepan, y como invitada especial para esta ocasión, la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana.

La alcaldesa estuvo acompañaron en este evento por los regidores Edgar Leoncio Antemate Caixba, Omar Martínez Aranda, Concepción Carmona Caldela y Gabriela Díaz del Castillo Domínguez, quienes junto con la doctora Remedios,realizaron la entrega de las canastas navideñas.

La doctora María Elena Solana Calzada, en su mensaje les dijo que pasen una feliz navidad a los trabajadores municipales con sus familias y reconoció el esfuerzo diario que realizan en sus tareas laborales, dedicando tiempo al servicio público sacrificando en muchas ocasiones el tiempo en familia para servir a los sanandrescanos.

"Aprovecho para refrendar el compromiso con los derechos conquistados por el gremio sindical y que este tipo de apoyos son posibles gracias a que se cuentan con finanzas sanas y orden administrativo", expresó emocionada la alcaldesa de San Andrés Tuxtla.

"Terminamos el año sin ningún problema, y salimos con todo saldado conforme a la ley laboral y prestaciones sindicales, porque es cierto que en otros municipios están sufriendo el pago del aguinaldo, y el pago de prestaciones acá no es el caso, aquí todo está cubierto de acuerdo a los tiempos, ya se saldó el 15 de diciembre a la primera mitad de empleados sindicalizados, y en unos días se cubre la otra mitad", detalló la secretaria general del Sindicato Marisol Medina Ixtepan.

Por su parte la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez, Secretaria General de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, reconoció el gesto de la munícipe sanandrescana y lamentó no haber podido asistir a la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Andrés Tuxtla, que fue en fechas pasadas, pero se dijo complacida por ver a un ayuntamiento que trabaja con una buena planificación financiera que posibilita cubrir las prestaciones de sus trabajadores.

"Me da mucho gusto escuchar y ser testigo de la buena administración que lleva este ayuntamiento, porque efectivamente hay muchos problemas en otros ayuntamientos. No solo con este tipo de prestaciones, sino con una prestación que los trabajadores esperamos casi en enero, cuando ya lo andamos debiendo, pero qué bueno que aquí no tienen ningún tipo de problema, ningún tipo de situación y eso sin duda se debe a la buena administración de la alcaldesa y de verdad reciba nuestro reconocimiento sincero como sindicato, porque no es fácil administrar un ayuntamiento, un municipio y todos los ciudadanos pedimos, queremos y a veces no hay para todo, así que el compromiso que hoy se cumple, pues también habla del agradecimiento y reconocimiento al trabajo de todos ustedes porque ayudan a este cabildo a darle la cara a la ciudadanía de San Andrés", expresó la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez, Secretaria General de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana.

La alcaldesa María Elena Solana Calzada, dio un mensaje alusivo a la época navideña y los deseos de parabienes para todos los empleados municipales y sus familias.

"Yo simplemente quise aprovechar también para, además de felicitarlos a todos, desearles que pasen una feliz Navidad. Lo que siempre decimos, a qué pasen feliz navidad, feliz año nuevo, pero esas palabras muy sencillas, tienen mucho significado, para la familia, armonía, bienestar, aspiraciones, planes; sé que todos queremos cerrar el año primero con salud y estamos pensando que vamos a hacer el siguiente año, les deseo de corazón que todo lo que ustedes hayan pensado se les conceda, pero sobre todo que conserven a su familia con bien, que conserven salud, que de verdad haya comunión en las familias teniendo un espacio donde llegar que se llama hogar, donde con amor nos espera alguien".

"Felicidades y gracias a todos y a todas se los expreso de corazón", concluyó la alcaldesa María Elena Solana Calzada.

