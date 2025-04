El poder destructor de Donald Trump

La crisis creada por los aumentos a los aranceles a todos los productos de exportación a Estados Unidos, está generado la más grave crisis económica de todos los tiempos.

Las bolsas de valores de los mercados en el mundo cayeron de forma estrepitosa y de forma rara, sólo Tesla la empresa de Elon Musk, que se muestra como el socio y amigo del presidente de EU, si tuvo saldo positivo, algo muy sorprendente cuando han caído las ventas de sus vehículos inteligentes que han sido un fracaso en su operación.

Donald Trump, desde el 20 de enero en que asumió la presidencia de Estados Unidos, comenzó una guerra comercial con sus socios y países vecinos México y Canadá, y también ahora se muestra beligerante con el mundo.

Los que dicen, se trata de un periodo de cuatro años en el poder de una potencia mundial en quiebra y con graves problemas de una gran parte de su población afectada por el consumo de drogas y de que no les gusta trabajar en áreas del campo y de la industria, por lo que el magnate pretende que las empresas automotrices retornen a su país, pero ya no está la mano de obra de los trabajadores migrantes perseguidos y deportados como delincuentes.

Ahora, vienen las respuestas de todo el mundo de no viajar, no invertir y no tener negocios en Estados Unidos, como reacciones naturales a la denominada pandemia Trump, que resultará más peligrosa que la del COVID 19.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estoica y fortalecida por los mexicanos en su mayoría, va dando respuesta puntual a los acontecimientos de un problema en donde se va a tener que migrar a realizar negocios con otras naciones.

En el estado de Veracruz, el doctor Francisco Blanco Calderón, ex catedrático de la Facultad de Comunicación de la UV, adelanta que las proyecciones históricas de que dos egresadas de la Facico serán alcaldesas de Veracruz y Boca del Río.

Se trata de Rosa María Hernández Espejo, por el puerto de Veracruz y Marijose Gamboa, por Boca del Río, ambas comunicadoras y periodistas excepcionales, que garantizan los triunfos electorales para sus respectivas causas Morena y el PAN.

También, la proyección del doctor Jorge Manzo Denes, como aspirante a la rectoría de la UV, es parte de una nueva era de impulso a la investigación científica y la academia en el estado de Veracruz, de forma relevante e histórica en tiempos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle, ambas comprometidas con impulsar a la educación superior en el país. Ándale. Así las cosas.