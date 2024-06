Conmemoran el Día Mundial del Medio Ambiente en San Andrés Tuxtla

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, por instrucciones de la presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, doctora María Elena Solana Calzada, se realizaron diversas actividades de sensibilización y orientación para el cuidado y protección del Medio Ambiente en la región.

Mismas actividades, fueron organizadas y coordinadas por La Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, la Dirección de Educación y la Biblioteca Municipal, teniendo como sede el Teatro y el Agora de la Ciudad.

En el evento, la Directora del DIF Municipal, dio la Bienvenida a las Escuelas visitantes, en representación del presidente de la institución, Felipe Rubio Solana.

Reconocieron la participación de las Instituciones, asociaciones civiles participantes y profesionistas en ese evento que invita a la población a hacer mayor conciencia responsable del cuidado y protección del medio ambiente y a ser más cuidadosos con el agua, el aire y la tierra, de esa forma evitar las altas temperaturas del clima para proteger la vida de las actuales y futuras generaciones.

En estas actividades participaron autoridades de SEMARNAT a través de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas-CONANP, SESVER - Jurisdicción Sanitaria N°X (Departamento de Regulación Sanitaria,) La SEDARPA , la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla.

Las Asociaciones Civiles: Colectivo Maretux (Meliponicultoras Agroecológicas en Red de Los Tuxtlas, Selva del Toztla, A.C., La Otra Opción, El Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz A.C, MC. Estephanie P. Villalva, ingeniero Miguel Ángel López, Apicultores de los Tuxtlas, Enlace Forestal de la SEDEMA-Municipio y la Unidad de Protección Civil Municipal.

A este significativo acto se unieron alumnos de diferentes escuelas, así como docentes, directivos y padres de familia.

Con las actividades del día mundial del medio ambiente, se llevó a cabo un conversatorio, con el Tema "Sembrando Conciencia: Hacia un consumo responsable en el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual tuvo como sede el Auditorio del CONALEP "Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas", participando la MC. Edith Carrera Sánchez del COBIOLPROVER, A.C (Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz A.C), Ing. Ingrid Jocelyn Morales Baeza, Promotora de la SEDARPA y el maestro en estudios del medio ambiente, Angel Antonio Enríquez Díaz de la Reserva Ecológica "La Otra Opción".

En este importante participaron ediles del ayuntamiento sanandrescano, quienes entregaron reconocimientos a los participantes.

En otro asunto, comienzan a salir los nombres de los posibles del gabinete de la futura presidenta del país, doctora Claudia Sheinbaum.

Para calmar a los mercados por el avasallante triunfo de la morenista.

Surgen personajes, como Martí Batres, secretario de gobernación.

Marina Robles García para titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quiahuitl Chávez, en la secretaría del trabajo y previsión social. Es licenciada en ciencia política y administración pública por la UNAM. Actual subsecretaría de esa dependencia.

Lázaro Cárdenas Batel, secretario de energía.

Susana Harp, secretaria de Cultura.

Julio Antonio Berdegue Sacristán, secretario de agricultura y desarrollo rural.

David Kershenobich, secretario de salud.

Andrés Lajous, secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de relaciones exteriores.

Altagracia Gómez Sierra, secretaria de turismo.

Rosaura Ruíz, secretaria de educación.

Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana.

Marcelo Ebrard , secretario de economía.

Rogelio de la O, secretario de hacienda.

Tatiana Clouthier, secretaria del bienestar.

Así como, Roberto Salcedo, secretario de la función pública.

Y en otro tema, al veracruzano, dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le andan queriendo hacer de chivo los tamales, y ahora con el asunto del tsunami ya hasta le quieren ganar los de Morena la gubernatura de Jalisco con Pablo Lemus.

Dante, debe aprender de la política y no dejarse llevar por los falsos acuerdos, porque además no debe ser Patiño de nadie y saber y entender que en la política ni amigos, ni aliados, y llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa del voto de los emecistas.

Aquí, el líder de Morena, Mario Delgado, no tiene "llenadera, y los opositores deben reagruparse para que el tsunami, no se los lleve extrañamente, con números que no entienden ni los magos expertos de la alquimia electoral. Ándale. Así las cosas.