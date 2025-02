Autorizados para espiar

Deportar, violar derechos humanos, prácticamente con licencia para matar, es lo que se presume planea el gobierno de EU en contra de México.

Los que saben que el gobierno de Donald Trump, se encuentra interesado en incursionar con operaciones especiales a territorio mexicano, causa verdadero temor y miedo.

Y como chivo en vidriería, también quiere imponer el nombre de Golfo de América, al Golfo de México, ahora en una disputa con Google y el gobierno mexicano.

Pero el empresario Carlos Slim, prácticamente mandó a Chihuahua a un baile al súper asesor de Trump, que anda vendiendo espejitos con el asunto de llegar a Marte y regresar como la película Armagedón.

Por lo que, siguen las amenazas de los aranceles, ahora recíprocos con aquello del Ojo por Ojo y Diente por Diente: con la ley del Talión

Por cierto, el actor Richard Gere, amigo del Dalai Lama, ha sido una voz valiente ante el mundo en defensa de los mexicanos al informar de todos los abusos del presidente de EU y de su gente, con supuestos fines de una dominación imperiosa a base de violencia en México, Canadá, Groenlandia, Panamá y hasta la Franja de Gaza, para convertirla en zona residencial de lujo con campo de golf.

Y con peligro de que se extienda a Europa. En protesta el famoso actor abandonó territorio de EU. Tómala.

En otro asunto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, recibió en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien inició una gira de trabajo de tres días por distintos municipios de la zona centro y norte del estado.

Por cierto, Altagracia Gómez, coordinadora del consejo asesor empresarial de la presidencia, y del Plan por México, encabeza con éxito el liderazgo para el desarrollo económico del país.

La Delfina, va bien y con decisión, carácter y conocimiento, lleva la agenda económica nacional a buen puerto, además tiene excelente presencia internacional.

En otro tema, el secretario de gobierno, Ricardo Ahued, se inauguró con un desalojo de película en el puerto de Veracruz, y con el clásico debate en las redes sociales. Pero la ley es la ley y los desalojos son parte de su cargo. Ir a los ranchos a los desalojos es otra cosa.

Por lo pronto, se manifiesta el imperio de la ley y esto es una noticia positiva para el gremio de los colegios y barras de abogados en espera de que se autoricen los desalojos archivados por años. En Veracruz la ley se respeta con el famoso Richy Valen. Orale.

El veracruzano senador ex panista que se cobija en Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, recibe su premio al ser nombrado presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y con esto seguramente volver a ser candidato a gobernador. Al tiempo.

Pepe Yunes, también fue presidente de la comisión de hacienda en la Cámara de Diputados y también candidato perdedor a la gubernatura del estado. Zumbale.

La desbandada de políticos de todos los colores a Morena, es parte de la estrategia del famoso Andy, por lo que cada vez más se debilita a la desangelada oposición.

Aquí, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, el famoso “bellaco” de moda con Lily Téllez y su telenovela de “amor-odio”, dejará el Partido del Trabajo y se afiliará a Morena, como el nuevo Julio Iglesias de la política mexicana.

También, el senador José Murat Hinojosa, se integra a Morena, lo que será toda una desbandada para pasar al movimiento guinda en clara muestra del poder del nuevo PRI.

En Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, se inscribió a la contienda electoral para garantizar el triunfo del PAN, y sin problema, porque la gente lo reconoce y es un hombre honesto de gran trayectoria empresarial y política.

El nutriólogo y locutor veracruzano de la XEU, José Luis Feijóo Herrera, recibió el premio nacional de locución por el Programa “Escuche y Aprenda”, ya con muchos años al aire en la XEU, auténtica pionera de la radio en el país.

Al famoso José Ruíz Carmona, “Pepín” desde las esferas mediáticas lo pretenden descarrilar con calumnias y ofensas, sin causa jurídica real alguna.

El aspirante de Morena a la candidatura a la presidencia municipal de Veracruz, causa escozor a sus adversarios, y los clásicos del fuego amigo, no le dan tregua y lo traen a tiro por viaje y ni con guerra sucia se cambia el resultado de las encuestas en favor del diputado local morenista.

“El beso del diablo”, deja sin argumentos a la defensa jurídica de Luis Rubiales, y todo por un beso robado a la futbolista Jenni Hermoso de la selección femenil de fútbol de España, y que no fue consensuado.

Así se demostró en el juicio del siglo por un beso de Romeo a Julieta, “angel de amor”, el más costoso del mundo por la postura abusiva del que fuera presidente de la federación de fútbol de España y ahora tendrá que pagar su osadía y supuesto hecho que culpa a la “emoción del momento” en la premiación a las jóvenes futbolistas y no tarugo el beso fue a la bella delantera, y no a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Aunque su argumento de que la chica lo abraza fuerte y lo levanta con fuerza, el besarla en la boca, fue parte de su osadía que lo tiene culpable por robarle un beso a la chica en un momento de emoción para toda España y la futbolista no aceptó esa conducta del ex directivo español.

Y ya en el Día del Amor y la Amistad, muchos saludos, abrazos, reencuentros en el famoso Día de San Valentín.

Aunque en tierras veracruzanas con las clásicas definiciones ambiguas, complejas y agudas, sale a la reflexión el famoso “palo casero”, a veces extinto y sugerente, y el hombre a veces poco puede hacer cuando en lencería sale la señora a darlo todo, y el desdichado sale con la excusa “me duele la cabeza”, tengo sueño o estoy cansado.

Y es que, solo se trata de una venganza con los años, y es que el amor acaba, como dice la canción de José José, pero también de parte y parte, hombre y mujer, por temas hormonales, mentales y de estrés dejaron de alimentar la llama del amor y en esto no hay edades, la pasión se apaga sin la hormona del placer, la endorfina.

El amor y la amistad florece, cuando como una plantita se riega, sí de echarle agua y darle sus cuidados.

Las flores, los detalles de la canción de Oscar de León, los regalos, los chocolates, la cena con velas y todo el rigor de la reunión son parte de los bellos momentos, algunos para recordar, aunque sea, y otros como los chamacos que disparar los tiros al aire son parte del día a día y de la juventud divino tesoro. Aunque recordar es vivir.

https://youtu.be/NliajLOPVd0?si=YIRXwJittIinQnSI

Ándale. Así las cosas.