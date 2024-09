Cosmovisión

El cierre del ciclo histórico del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la recta final y precisamente a un mes del fin.

El presidente AMLO, con su tozudez propia de su carácter tabasqueño, hizo el milagro y se enfrentó a resolver las ataduras de los noventa años de los mandatos del pasado y destrabó las inercias de quienes habían dejado un país hipotecado o casi vendido en sus recursos naturales a empresarios nacionales y extranjeros.

Romper esquemas y quitar los candados de las reformas lapidarias, con nuevas reformas legislativas para quitarle filo a los dientes afilados de los tiburones no ha sido tarea fácil.

Dedicando los primeros años a destrabar los compromisos mañosos que tuvieron un costo para el erario, pero necesario para recuperar el dominio de los compromisos de quienes casi vendieron hasta la "madre" patria, los recursos de las energías renovables a precio de oro.

Todo se recuperó desde los recursos energéticos y el litio concesionado a extranjeros a precio de regalo de venta de garage.

Desde un inicio se combatió al huachicol y se eliminaron pérdidas y mermas por el transporte de petrolíferos por ductos y se procedió a la compra de los carros tanque para resolver el problema de los robos en ductos.

Aquí, hay una mención especial de reconocimiento del presidente AMLO, para Rocío Nahle, secretaria de energía, hoy gobernadora electa de Veracruz, y la mejor revelación del gabinete por los enormes avances y logros alcanzados en su gran tarea.

Los efectos de recuperar para el pueblo todo lo robado, lógicamente, trajo toda una reacción mediática en cadena en contra de la famosa 4T.

Pero, que dieron frutos en contra de los peligrosos rateros del pasado que el mismo pueblo los condenó una vez más con una histórica derrota en las urnas por la presidencia y en gubernaturas, en puestos legislativos que los aleja de volver al poder con su ambición depredadora.

Las obras emblemáticas del mandato de AMLO son muchas: la refinería Olmeca de Dos Bocas, el tren Maya, el AIFA, el control de puertos y aeropuertos, la refinería de Deep Park en control de México, las acciones del bienestar con pensiones a los adultos mayores, becas escolares y apoyo a personas con capacidades diferentes.

Todo redunda en un efecto de felicidad y gratitud del pueblo con el político tabasqueño, que ahora queda en el relevo presidencial, una mujer como Claudia Sheinbaum, académica con experiencia en el servicio público.

La gente está contenta y los ricos trompudos y enojados porque ya no tienen espacio para sus trapacerías.

Aún quedan pendientes, pero ahora en el tiempo de las mujeres ya tendrán tiempo de conocer el carácter de quiénes en el Segundo Piso de la 4T, van a ser más implacables que el propio Nayib Bukele, por algo simple y sencillo, una mujer sabe, conoce y valora el sentido de la vida, y por lo mismo ¡Aguas! Diría don Luis Martínez Wolf.

En otro asunto, usuarios de la tarjeta de pagos Spin by Oxxo, son alertados de los múltiples fraudes de ese sistema, que durante los días de quincena aumentan, cuando se incrementan las transferencias bancarias a dicha tarjeta, no se reflejan los depósitos a pesar de que la verificación de la cuenta de origen, desde donde se realiza dicho movimiento y se comprueba con la validación de Banxico.

Los operadores de la tarjeta Spin by Oxxo que manejan desde Monterrey, no tienen un centro de respuesta de atención de llamadas de los miles de clientes y sólo responde una grabadora que da largas a una inconsistencia del mal servicio, y de que jinetean por días el dinero de los usuarios o lo hacen perdidizo en forma fraudulenta, y no hay poder que los haga cumplir en los muchos fraudes con las transferencias bancarias de la gente, que por necesidad acude a un Oxxo a realizar sus compras ofreciendo puntos como gancho.

Di no a los abusos de los Oxxos. Denuncia las inconsistencias de la tarjeta de prepago. No sé vale. Ándale. Así las cosas.