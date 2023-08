Claudio X González, instigador de la polarización en México

Agosto 15, 2023, 07:15 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Agosto 15, 2023, 07:15 a.m.

A estas alturas del gobierno federal y a un año de las próximas elecciones presidenciales, los mexicanos, ya saben de errores y aciertos de la administración morenista.

De igual forma los electores ya tienen definido su voto (el duro), ante tal situación es válido que los bloques, el oficialista y la oposición vayan por la sociedad civil, esa que en su mayoría no vota.

En este terreno es donde se lleva a cabo una guerra de "buenos contra malos" y también es aquí, donde en su afán de destruir a la 4t, Claudio el gran príncipe elector de la oposición, ante la complacencia por interés de Marko Cortés y Alejandro Moreno, líderes del PAN y PRI, preocupados por sus senadurías pluris y puestos para sus impresentables, han decidido enmascarar este mal llamado Frente Amplio por México, como un movimiento social, pero sin representar a la sociedad, sino solo un segmento pequeño de elite empresarial.

El enorme error de esta oposición es no buscar un cambio en el terreno de las políticas públicas, sino solo buscarlo en el terreno de la confrontación y el abuso de la ofensa personal y la utilización de medios de comunicación para tratar de generar percepción en contra del gobierno y a favor de la oposición.

No se confunda estimado lector, no abogó por uno u otro bando, sin duda, ambos tienen a México en la situación que esta, aquí como decía mi abuela "no hay santos, todos somos pecadores".

Pero el presidente al menos se ha preocupado por los olvidados por 70 años del estado mexicano, los pobres y la oposición encabezada por su líder supremo Claudio, no tiene otra propuesta que no sea a través del insulto y la discriminación del electorado de la 4t, al insinuar a cada rato que votan por Morena por jodidos y muertos de hambre.

Quién será el candidato (a) de la oposición, todo apunta a una copia de populismo que la misma crítica de AMlLO, pero, copia barata y grosera.

Es cuánto amigas y amigos.

reinhartaibo@hotmail.com

