Cínico intervencionismo de la derecha

Marzo 20, 2022

Por: Francisco Blanco Calderón

El Parlamento Europeo, con una gran presencia de diputados de extrema derecha, principalmente de España, país cuyas empresas energéticas cuentan hoy con privilegios por el aumento de los precios del petróleo en el mundo y del respaldo de los grandes capitales del Medio Oriente, al unísono tienen ahorcada la economía familiar por los excesivos y constantes aumentos de precios en gasolina, gas y electricidad.

Esa derecha que intenta penetrar en otros países para influir en los procesos electorales que se avecinan, como los casos de Colombia y Brasil e impulsar el golpismo en Argentina, Perú, Honduras y México. Tal y como sucedió recientemente en la presencia de Vox en Colombia, previa a los procesos electorales en los que la izquierda destaca ampliamente para la presidencia de la república y las mayorias del Congreso.

Las intervenciones de Leopoldo Lopez Gil, venezolano nacionalizado español, por gracia del Partido Popular, padre del opositor a Maduro, Leopoldo López Mendoza, preso por cinco años y liberado por Guaidó con el respaldo de la CIA y Hermann Terstsch, representante de Vox en el Europarlamento, son dos de los expositores que arremetieron contra la 4T como defensores de los intereses de grandes transnacionales energéticas directamente afectadas por la Reforma Eléctrica propuesta por el Gobierno de México.

En su resolutivo, refiriéndose a nuestro país, por el caso de las decenas de periodistas asesinados desde el periodo de Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña Nieto, pero ellos achacan a gobierno de Andrés Manuel López Obrador como responsable de la inseguridad.

España, vista desde la perspectiva de Iberdrola, Reptsol y otras, ha sido sometida por los intereses privados en la producción y distribución de los energéticos. En México, donde solicitó el registro de su logo en el IMPI, esa solicitud se produjo durante una visita de Santiago Abascal al Senado mexicano que terminó de forma fallida y causando una tormenta política en los partidos mexicanos". Pero luego varios de ellos se desmarcaron de la firma. También ha hecho acercamientos en otros países.

Parlamentarios de Vox estuvieron la toma de posesión del presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, han tenido encuentros en Lima con la excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, y acercamientos con Jeanine Áñez, en Bolivia y hoy está presente en la destitución de Pedro Castillo en Perú.

Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación; son los potentados que se integran para atacar, calumniar, destruir, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador: "La campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que vendían medicinas, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González.

Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos del país", refiriéndose al financiamiento de que recibe el Movimiento contra (a favor) de la corrupción del oposicionista y financista, Claudio equis.

USAID, la IRI y NED, entre otras, son agencias creadas y financiadas por la CIA de Estados Unidos. Se disfrazan de organizaciones humanitarias que también, según Washington, fomentan la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

Pero al poner en evidencia los actos de estas agencias, queda a la vista de todos la hipocresía y desfachatez del gobierno de Estados Unidos, el cual se atreve a etiquetar de amenazas a su seguridad nacional a los mismos pueblos en los que incita a la rebelión, al derrocamiento de autoridades democráticamente electas, a la tortura, encarcelamiento de líderes políticos, la desaparición forzada y, sin titubeos, el asesinato.

Casos se multiplican en Honduras, Guatemala, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua y México. Están desatados los insultos, berrinches de empresarios coludidos con las grandes canonjías perdidas, los medios sin el pago de publicidad oficial y los comentaristas, conductores de radio y TV, analistas políticos e intelectuales orgánicos que vivieron del moche de los gobiernos neoliberales y que hoy son socorridos por esos empresarios y organizaciones, dentro y fuera del país que anhelan el retorno de los privilegios perdidos.

Rayuela de La Jornada: Cuando se descubre el tamaño del negocio, se explica, al fin, el tamaño del encono contra el país del que tanto han obtenido.

Como lo hacen seguido Mario Vargas Llosa, Álvaro Uribe, Mauricio Macri y toda esa pléyade de reaccionarios conservadores contra el pensamiento progresista. Así en México expresidentes corruptos como Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora se lanza Ernesto Zedillo: "Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida (gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos) de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos".

Vargas Llosa con su enfermiza mentalidad reaccionaria. Macri dejó deuda gigantesca para Argentina ante el FMI, Uribe masacró a luchadores sociales, campesinos y sociedad en general con sus grupos paramilitares, ahora Zedillo el autor del Fobaproa que endeudó de todo México con deuda publica, entregó los ferrocarriles nacionales cuando cínicamente es integrado a la nómina como empleado de la transnacional que los compró, además de ser el autor de la matanza de Acteal y múltiples asesinatos de indígenas chiapanecos, responsable de la gran hecatombe nacional de 1994 que tuvo que ser rescatada por Clinton a cambio de consolidar el modelo neoliberal con la privatización del sector educativo y de salud.

AMLO expuso: "¿Quién es Zedillo? Tengo muy claro que fue el que convirtió una deuda privada de 3 billones de pesos en pública. La deuda de unos cuantos, la convirtió en deuda de todo el pueblo de México. Desde entonces hay que destinar como 40,000 a 50,000 millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda heredada a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo".

El colmo: La OEA designó al peruano Fernando Tuesta Soldevilla, quien ha sido fuerte crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe de la misión de observadores electorales de ese organismo para la consulta de revocación de mandato en México. INE, PAN, Claudio equis y la OEA, opositores per se. Los mismos que liberan a Fujimori y quieren destituir a Castillo en Perú, quienes alaban la incorporación a la OTAN de la Colombia que fenece de Iván Duque, que impedirán el retorno de Lula, que anularon posibilidades a Rafael Correa, que alimentan la distancia entre Cristina y Fernández. La misma mierda, aquí y acullá.