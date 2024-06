Café Jarocho

Voto de castigo en Xalapa

Es verdad, Morena fue una aplanadora en las elecciones de hace una semana, nadie lo puede poner en duda. A pesar de que algunos se aferran a la idea de impugnar, la gente salió a la calle y voto por la opción que más le convenció.

Pero algo que Morena no puede pasar por alto y que seguramente no está pasando por alto si es que existe esa autocrítica de partido, es que hubo una zona muy en particular en donde las cosas se complicaron y feo.

En Xalapa, uno de los dos distritos en el estado que ganó por primera vez Morena en una elección federal junto con Coatzacoalcos, Pepe Yunes ganó la elección a gobernador. Y en el caso de la diputación federal el final fue muy cerrado.

Es obvio que se ejerció un voto de castigo, pues mientras en Coatzacoalcos se refrendó el voto a Rocío Nahle, en la capital del estado es evidente que se castigó el mal desempeño del gobernador Cuitláhuac García y, de paso, hasta el desgaste que ha tenido el ayuntamiento de Ricardo Ahued.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Rocío Nahle también perdió, pero la diferencia no fue mucha, de hecho, Morena pudo avanzar terreno en comparación con las dos últimas elecciones.

Son detalles que la 4T debe observar para las siguientes elecciones del 2025, en la que se renovarán alcaldías.

Y todavía quiere premio

Lo extraordinario es que con los resultados que se dieron en la capital del estado, tanto el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como el alcalde Ricardo Ahued Bardauil, estén pensando en sumarse al gabinete presidencial y estatal.

Cuitláhuac García más en abierto, pues afirma que tiene una invitación de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para sumarse a su equipo. Ahued Bardauil más discreto, pero no se ha dejado fuera su nombre para integrarse a la Secretaría de Gobierno de Rocío Nahle y él mismo no se ha descartado. Al final, Sheinbaum y Nahle tendrán la última palabra, verán los resultados de ambos políticos y sí acaso les son convenientes.

Los números del Verde

Y como ya estamos poniendo lupa a los números de la elección del 2 de junio, tampoco puede dejar de verse los resultados del PRD y Fuerza por México, ambos pierden el registro por la vacilada de votación que recibieron.

Sin duda duele más la desaparición del PRD que por años fue una opción de la izquierda en México, pero dicen por ahí que lo que mal empieza mal acaba, y la alianza que firmó con PRI y PAN empezó mal desde el origen.

Por otra parte Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México crecen en esta última elección, incluso superan al PRI en muchos distritos.

El partido Naranja así lo planeo al ir solo, por su lado el Verde le apostó al empuje que daría la marca Morena, como lo viene haciendo en las últimas elecciones.

Sin embargo, la jugada magistral fue haber sumado a los priistas del Grupo Veracruz, que renunciaron luego de que Anilú Ingram no fuera favorecida en la candidatura a la gubernatura. En resumidas cuentas, si a alguien el Verde le debe su crecimiento en la elección del 2 de junio, es al PRI. Cuánta falta le hizo a Pepe Yunes la operación del Grupo Veracruz.