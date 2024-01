Café Jarocho

Diciembre 30, 2023, 07:00 a.m.

Fecha: Diciembre 30, 2023, 07:00 a.m.

En Veracruz siguen vendiendo y tronando cohetes

La persistente práctica de tronar cohetes en Veracruz, a pesar de su prohibición, revela un desafío significativo para la seguridad pública en la región. La adquisición de estos artefactos pirotécnicos a través de internet, una vía no regulada por las autoridades, subraya las limitaciones en la capacidad de control y regulación.

Este fenómeno plantea riesgos evidentes para la comunidad, desde peligros de incendios hasta lesiones personales, resaltando la necesidad urgente de medidas efectivas para contener la venta ilegal y el uso irresponsable de cohetes. La falta de regulación en la venta en línea agrega una capa adicional de complejidad, exigiendo una respuesta coordinada entre las autoridades locales y las plataformas digitales.

En este contexto, es imperativo que las autoridades refuercen sus estrategias para hacer cumplir la prohibición y controlar el acceso a estos productos pirotécnicos. Además, la concienciación pública sobre los riesgos asociados con el uso indiscriminado de cohetes debe ser prioritaria.

RH contra empleados del Hospital Regional de Veracruz

Si pensaban que la novela de Mirreyes vs Godínez ya había terminado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, están muy equivocados, pues ese drama no tiene fin, es más, hasta secuelas dejará y muchas.

Según han manifestados muchos inconformes, el jefe de Recursos Humanos, Carlos Hernández Tress, es una persona que no cumple con el perfil para el puesto, por lo que el menor de los calificativos con el que se refieren a él es el de improvisado.

Muchas llagas ha pisado ya, pues aseguran que no respeta las condiciones generales de trabajo, como los retardos, que ahí se dividen en retardo menor, que pueden ser hasta 15 minutos de tolerancia y el retardo mayor que aplica hasta 45 minutos de tolerancia, logros sindicales con los que ya cuentan los trabajadores y que no aplica, pues a la gente le descuenta el día con 1 minuto de retraso.

Y lo peor aún, no respeta los estímulos anuales, pues por sus pistolas le quitaron al personal este bono. Además de que pretende tomarse atribuciones que corresponden a los Jefes de Servicio, a quienes les resta autoridad al firmar él los días económicos que, cuando eso le corresponde al jefe.

Pero lo que no sabe el jefe de Recursos Humanos es que le está dando de palos al avispero, al departamento de enfermería, que es la mayoría de la base trabajadora y que en cualquier momento muestran el músculo, como ya lo han hecho en otras ocasiones.

Ahora, por si fuera poco, además hubo varios trabajadores, de todos los rangos a quienes se les desapareció el estímulo económico de 25 mil pesos, que misteriosamente no fue depositado a las cuentas que debían, los hizo firmar de recibido, pero no recibieron ni 5 pesos y como sucede en estos casos, las autoridades hospitalarias no hicieron nada.

Les agarraron las prisas

Ciudadanos esperaron la última hora para poder tramitar o renovar su licencia de conducir, al igual para hacer las verificaciones de sus respectivas unidades. Esto se notó en las diversas oficinas para realizar dichos trámites de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río.

En el último día del año para poder realizar estos trámites burocráticos, las oficinas estaban abarrotadas por cientos de personas. Sin importar el viento y la lluvia, esperaban por más de 3 horas para poder cerrar en regla el 2023 y no ser multados.

Esto también evidenció la falta de más módulos para sacar la licencia de conducir y realizar la verificación vehicular, ya que las oficinas que operaban particulares fueron cerradas, tomando el control el gobierno del estado, sin embargo, nunca se imaginaron que los jarochos como muy buenos mexicanos dejarían todo para lo último.

