Veracruz recupera su potencial turístico

Veracruz ha recobrado su esplendor como destino turístico durante este diciembre. Las calles, impregnadas de historia y cultura, han cobrado vida con la afluencia de paseantes.

El emblemático Malecón y el Zócalo se han convertido en epicentros de actividad, albergando eventos que celebran la riqueza cultural y la hospitalidad característica de la región. Desde festivales gastronómicos hasta presentaciones artísticas, la oferta diversa ha cautivado a visitantes locales y foráneos por igual.

Este diciembre ha sido testigo de una transformación notable en la escena turística de Veracruz, donde la fusión de tradición y modernidad ha creado un ambiente vibrante y acogedor. Los visitantes, atraídos por la magia de la región, se sumergen en sus calles llenas de color, disfrutando de la música, la gastronomía y la calidez de su gente.

A medida que nos acercamos al fin de año, la expectativa es aún mayor. Veracruz se prepara para recibir a más visitantes que buscan despedir el año en un entorno enriquecedor y festivo.

A diferencia de otros años, y dada la fuerte afectación de la zona turística de Acapulco, por el paso del huracán Otis, en Veracruz se observó la llegada de turistas del Centro y Norte del país, diversificando la demanda en los servicios.









Aumentan mascotas perdidas por pirotecnia

Decenas de publicaciones solicitando ayuda para poder encontrar mascotas inundan las redes sociales desde temprana hora de este lunes luego de los festejos navideños y la dichosa pirotecnia.

Perros y gatos escaparon de sus hogares ante el pánico que les generan los fuegos artificiales que según el ayuntamiento, están muy prohibidos pero que año con año hacen retumbar todas las colonias de la conurbación.

Ahora los dueños de los animales padecen de tener que salir a buscar a sus asustadas mascotas con la esperanza de recuperarlas, pero de los animales callejeros ni se diga, tuvieron que vivir la noche agazapados sin nadie que los consolara.

¿Hasta cuándo las autoridades van a ser tan permisivas con la pirotecnia que genera tan altos decibeles? Se trata ya de una tradición peligrosa y nociva que bien se podría dejar a un lado.









Taxistas hacen su agosto en diciembre

Taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, están haciendo su “agosto” en el mes de diciembre con tarifas que ni ellos se imaginaban cobrar.

Resulta que les valió la tarifa mínima autorizada, ahora el trayecto más corto está por arriba de los 70 pesos, hasta en la aplicación de servicios de transporte InDriver, te sugieren que aumentes la “oferta” para modo que los trabajadores del volante te puedan “aceptar el viaje”.

En redes sociales se han expuesto a diversos casos, sin embargo, no son tomados en cuenta hasta que no haya una denuncia formal. Que se aprovechen, pero que tengan memoria porque en un futuro no demorando los estaremos escuchando “no hay chamba”, y mientras las hubo se aprovecharon.









