Café Jarocho

Un evento con causa en Veracruz

El desfile benéfico “IN HER SHOES” organizado por MUAC Veracruz es una muestra de cómo la sociedad civil puede marcar la diferencia en la vida de las mujeres que han enfrentado el cáncer. Más allá de recaudar fondos, este evento simboliza un paso hacia la reconstrucción integral de estas mujeres, ofreciéndoles no solo prótesis mamarias y brasieres especiales, sino también la oportunidad de recuperar confianza y bienestar físico.

Este tipo de iniciativas nos recuerda que, aunque la salud pública enfrenta grandes retos, la solidaridad de las personas y organizaciones sigue siendo una herramienta poderosa.

Que este evento inspire más apoyo y que juntas, como comunidad, se pueda ayudar a quienes luchan contra el cáncer a volver a encontrarse consigo mismas.

Orden a propiedades en centro de Veracruz

En algunos inmuebles en el centro de la ciudad, aparentemente deshabitados, de repente se ve gotear agua por las azoteas. Y es cuando asalta la duda sobre la magia del propietario, porque está difícil que pague por un servicio que no usa.

¿O serán tomas clandestinas? O quizá llovió toda la noche y chorrea el agua acumulada. Misterio total al estilo del Monje Loco.

Y ese líquido no lo tienen en colonias donde los usuarios sí pagan religiosamente y a veces hasta por adelantado. Es necesario seguir poniendo orden en el centro de Veracruz y que se incluya esta problemática.

Comerciantes ansiosos

Los trabajos de remodelación en el centro histórico de Veracruz traerán buena afluencia turística al Puerto en semanas próximas, sin embargo, la espera ya ha sido mucha para algunos prestadores de servicio.

Algunos establecimientos ya están ansiosos por recuperar sus ventas, que si bien, no han sido malas, añoran las que se registraban durante los fines de semana.

Los trabajos son buenos para la ciudad. Por lo pronto, a esperar la rehabilitación del centro histórico al 100 por ciento, lo cual ya es en poco tiempo.