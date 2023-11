Tránsito de Veracruz y sus medidas recaudatorias

El departamento de Tránsito Municipal ha perdido de vista su función preventiva y solo se aplica a operativos y a estar cazando a automovilistas para aplicarles sendas multas o “mordidas” y así sacar el día, sin embargo, pasa por alto la función preventiva y ha dejado en el olvido las campañas de concientización entre la población, sobre todo ahora que hace mucha falta realizar una campaña de concientización sobre el uso del casco de protección entre motociclistas, así como evitar llevar a menores en las motos que se han convertido en los vehículos que más accidentes fatales ocasionan en la conurbación.

Tal parece que Tránsito se ha vuelto un área recaudatoria, que funciona como caja chica del Ayuntamiento de Veracruz, con sus operativos que solo le sacan hasta lo que no tienen a la ciudadanía, con el pago de altas multas, altos costos por concepto de licencias para conducir y altos pagos por servicio de grúas, si tienen la mala fortuna de caer en las redes de esta corporación y son llevados al corralón. Como que les hace falta una repasadita a las funciones que deben realizar los oficiales y ponerse a trabajar en ello, pues no solo se tienen que dedicar a ver qué le sacan a la población, también deben de cuidarla.

¿Les piden cuota?

Automovilistas locales y foráneos que aprovecharon el Buen Fin para recorrer tiendas, pero coincidieron en criticar a los uniformados de Tránsito tanto municipal como estatal, porque andaban desatados como en busca de víctimas.

No se sabe si le cayeron encima a algún automovilista, pero literalmente se apostaron en vialidades de la zona turística, sobre todo el bulevar Ávila Camacho.

También merodearon en el centro de la ciudad. Y alguien los justificó diciendo que a ellos les dicen que deben cumplir con una aportación diaria. ¿Será?

Y si alguien va y les pregunta si eso es cierto, pues no dirán que no. Obvio, no se harán el harakiri. Lo cierto es que en el Buen Fin no les fue nada mal.

Veracruz está lleno de cables

Mayor atención deben de poner las autoridades correspondientes a las empresas cableras que tienen a toda la ciudad con cables que cuelgan por todos lados. Algo que vino a empeorar el norte que azotó a la ciudad ayer, que dejó más cables colgando de los muchos que ya había.

Esta situación pone en peligro a transeúntes y automovilistas que de repente se topan con los cables a media calle, sin embargo nadie hace nada, ni siquiera la población sabe a dónde reportar estas situaciones por lo que pueden pasar días y hasta semanas sin que nadie actúe.

