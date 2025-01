Café Jarocho: Reñido duelo por Veracruz

Reñido duelo por Veracruz

La lucha interna por las candidaturas de Morena refleja un panorama político marcado por la competencia. En el caso de Veracruz, el escenario se perfila como un duelo reñido. Por un lado, José Ruiz Carmona cuenta con el respaldo de los fundadores del partido. Por otro lado, Rosa María Hernández Espejo se posiciona como una de las primeras militantes en el estado.

Ambos perfiles representan fuerzas importantes dentro de Morena. Quien también busca la candidatura es Anilú Ingram quien conoce bien las condiciones de Veracruz.

Este contraste no solo pone en evidencia las divisiones naturales en un partido en crecimiento, sino también la necesidad de encontrar equilibrios que mantengan la cohesión interna sin perder de vista la competitividad electoral.

No fueron tantos daños

El frente frío del martes de esta semana no parece haber dejado tantos destrozos, considerando las rachas que alcanzó, de casi 120 kilómetros por hora, fenómeno inusual incluso en Veracruz.

Una cosa son los nortazos de cada año y otra los que rebasan lo cotidiano de los inviernos jarochos.

Lo inevitable son los baños de arena que se sufren en cada norte, por leve que sea.

Y aunque cayeron varios árboles, ya no se vio el efecto colateral de jalar en su camino a los pesados cables de electricidad porque ya no son aquellos gruesos que en su caída jalaban a los postes de madera hasta hacerlos caer.

La lección es prevenir, asegurar bien la infraestructura pública y no utilizar las azoteas como bodegas al aire libre.

Y como dice el refrán, el que no quiera ver visiones, que no ande de noche o en otras palabras, quien no tenga a qué salir durante los nortazos, pues que se quede bien resguardado en casa, bajo techo seguro.

Se perfila otro partido

La clase política tradicional que existe en México, podría estar amenazada ante la posible llegada del partido “Movimiento Viva México”, encabezado por el controversial Eduardo Verástegui, el cual pretende representar al pueblo, o al menos eso es lo que mencionan los demás integrantes del movimiento.

Este partido representará a aquellos que defienden los principios de familia, vida, libertad religiosa, libre tránsito, entre otros, por lo que se escucha muy bonito para quien añore una nueva opción de “cambio”.

Pero habrá que ver si este movimiento o partido, logra las aspiraciones para el 2026, y no solo es una vía más para seguir con las aspiraciones políticas del también actor de telenovelas.