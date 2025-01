Obras de infraestructura hidráulica; ¡falta el agua!

Algunas veces conversando con los expertos en materia hidráulica - al amparo de reuniones institucionales por trabajos en el sector público - he podido aprender de los que saben y entre sus enseñanzas, me queda muy claro que programar y ejecutar obras hidráulicas no es sinónimo de resolver la escasez de agua.

Dicho de otra forma, con la ejecución de trabajos relativos y en torno a la infraestructura hidráulica no es como se resuelve el abasto de agua que demanda la población cada día más. Y es que la tendencia aumenta en relación a la falta de agua potable.

Me parece que incluso, la tendencia es pagar más no solo por menos agua, sino por un servicio que cada vez es más deficiente por parte de los sistemas operadores, y no es un asunto que esté focalizado a una localidad o ciudad en Veracruz, pues esto ocurre desgraciadamente a nivel nacional, salvo en las ciudades que tienen un sistema operador que en verdad se ha consolidado, pero lo que también es una realidad es que la gente se va acostumbrando a esta tendencia de falta de agua, y esto no resuelve nada.

Y resulta hasta peligroso que se vaya habituando la población a esta línea de tendencia por la falta de agua, "pues en casos como Xalapa, hace aproximadamente 15 años se decía que el programa de tandeos era por 3 meses, con dos días de agua por uno sin agua". " Y hoy este programa de tandeos es permanente y con más días sin agua", sin dejar de reconocer los grandes esfuerzos que al respecto se han venido haciendo actualmente por la administración de Ricardo Ahued y Alberto Islas en favor de la sociedad en su conjunto, pero con el anterior Alcalde Hipólito Rodríguez, fue tiempo perdido.

Cabe puntualizar que, en cuanto al servicio, en su tiempo manifestaba el anterior Presidente Rodríguez Herrero que se tenía mucha inversión en infraestructura, "pero quizá no quiso entender que de nada sirve invertir en infraestructura si no se tiene agua".

Y aunque la gente ve el desabasto como algo normal en localidades y ciudades, dejando de ser noticia este hecho, no se resolverá si no es por la voluntad de muchas voluntades de varios niveles de la comunidad para articular esfuerzos que lleven a la búsqueda del agua.

Las corrientes de pensamiento en la materia del medio ambiente y en especial el cambio climático, este, así lo aseguran; "está potenciando la escasez de agua". Y es que, en este mismo sentido, los estudiosos e investigadores del fenómeno actual en el mundo por concepto del agua, plantean que es peligroso cada vez nos falta más el vital líquido como también el aumento de las sequías e inundaciones, rubro que está en la agenda de la ONU como prioridad.

DE SOBREMESA

El tema del Agua y Saneamiento - en el caso Xalapa - creo, fue manoseado durante la administración del Maestro Hipólito Rodríguez, pues pudiendo aprovechar maximizar su relación y contacto con el gobierno estatal y federal, poco o más bien nada hizo en favor del organismo paramunicipal (CMAS) y mucho menos a favor de la población.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Con la llegada de Ricardo Ahued y ahora Alberto Islas, seguramente el asunto del agua potable en conjunto se está visualizando para escalar a la agenda del orden metropolitano, o sea, más allá de la ciudad capital Xalapa, y en donde la articularidad abarque a otras municipalidades conurbadas, y a la federación y el estado - así lo entiendo - y que se estarían sumando al esfuerzo.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

La capital Xalapa, es la ciudad sede de la zona metropolitana referente de Veracruz. “Y es que en 2020 las zonas metropolitanas del estado reunían en conjunto al 46.46%, y para 2035 se estima que su población represente el 46.23% estatal”, según CONAPO (El Consejo Nacional de Población), y es que esta instancia gubernamental como responsable del diseño, así como, la operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el crecimiento de la población, los movimientos demográficos, y la distribución de los habitantes en las regiones del país, así lo señala.