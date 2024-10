¿Qué pasa en Medellín?

La destitución de Andrea Maza del Instituto Municipal de la Mujer en el ayuntamiento de Medellín obligó a funcionarias del gobierno municipal a difundir un mensaje vía redes sociales en el que se busca aclarar la situación, luego de que la exfuncionaria afirmó que su despido es injustificado y procederá por la vía legal.

Andrea Maza, quien asegura que informó a Recursos Humanos que estaba embarazada desde hace tres meses, afirma que inició un proceso penal en contra de una funcionaria del ayuntamiento y es este el motivo por el que se le separó del cargo.

Miembros del cabildo y funcionarios municipales han afirmado que la exfuncionaria no había ocultado sus diferencias con la síndica única María Concepción Cruz Santos y la regidora panista Karina Arroniz Palavicini, quienes fueron las promotoras de su destitución.

Y fueron precisamente ambas funcionarias quienes salieron a dar la cara, acompañadas por encargadas del área legal del DIF Municipal, para confirmar que efectivamente, ellas fueron quienes solicitaron la destitución por las omisiones en las que Andrea Maza venía incurriendo.

Si la exfuncionaria –como lo afirmo- decide llegar hasta las últimas consecuencias, seguramente que el tema seguirá dando de qué hablar, pues parece que su salida del ayuntamiento que encabeza Marcos Isleño Andrade –quien no se ha pronunciado públicamente- es irreversible.

Con un pie en la pluri

Tres personajes que no figuraban en las primeras posiciones de las listas de candidatos a las diputaciones plurinominales de sus partidos para ocupar una curul en el próximo Congreso del Estado, tienen un pie en la próxima legislatura.

Se trata de Elizabeth Morales, exalcaldesa de Xalapa y quien entraría abanderando al PT; el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Estrada; y el militante de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Ávila.

Lo anterior pasaría por el criterio de paridad de género, que movería y descartaría a quienes encabezan las listas en dichos partidos políticos.

En el caso del PVEM y MC, son políticos que han incidido al menos en las últimas cuatro elecciones, no solo en las del pasado 2 de junio del 2024, pero en el caso del PT, llama la atención que pueda resultar beneficiada Elizabeth Morales, ex diputada y ex alcaldesa de Xalapa por el PRI, y quien en las elecciones antepasadas jugó con otro partido político.