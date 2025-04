Café Jarocho: Postulan a deudor alimenticio

Algo está pasando con los filtros de los partidos políticos, que entre los virtuales candidatos que competirán en las elecciones para renovar las alcaldías, se está colando cada ficha que lejos de sumar, les restará el día de la jornada electoral.

Tal es el caso de Celestino Rivera, quien, abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, buscará la alcaldía de Tempoal, pese a que arrastra un historial de acusaciones por pederastia, cuando era diputado local del PRD.

De Celestino Rivera se sabe porque en su momento, fue detenido en flagrancia cuando intentaba abusar de una menor indígena en un motel y aun así no fue algo que evitara ser postulado por un partido político.

Otro caso más reciente, es la población de Jorge Valente Bonilla Merino, quien fue exhibido como deudor alimenticio. Su nombre aparece en el padrón del Poder Judicial del Estado, así que ni para negarlo.

Bonilla Merino fue designado como promotor de la defensa de la transformación en Perote, en donde iría abanderado por Morena, que, por error y omisión, no constató este detalle.

El karma como justicia

Esta semana, Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz, disfrutó en primera fila 15 minutos de la audiencia contra su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, cuando compareció por el delito de tortura que lo tendrá al menos otro año en prisión.

El exfiscal registró todo: su entrada portando unos zapatos tipo sport de suelas gastadas, una camiseta tipo polo en tono naranja y una sudadera del mismo tono talla extra grande que disimulaba la evidente delgadez del ex funcionario. También miró con asombro una fuerte tos que padece el exabogado de Miguel Ángel Yunes Linares y cuando su abogada le llevó unas galletas Príncipe, unas Barritas de Fresa y una barra de granola.

Bravo Contreras dijo, frente a todos, "yo solo vengo aquí como público", secundado de una sonrisa de oreja a oreja. Al final, cuando el juez determinó que la audiencia sería privada, Bravo Contreras dijo frente a medios.

"No diría que me da gusto, pero confirmo que el karma existe". Así el ajuste de cuentas entre dos ex fiscales de Veracruz en el teatro llamado Pacho Viejo. Las historias de ambos personajes antagónicos confirman la papa caliente que rodea el cargo de fiscal general de Veracruz.