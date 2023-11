Café Jarocho

Noviembre 19, 2023, 07:00 a.m.

Fecha: Noviembre 19, 2023, 07:00 a.m.

Que ya no importa la gubernatura

Ahora resulta que dejó de interesar la candidatura a la gubernatura de Veracruz al grupo político del Frente Amplio de la oposición que en esta ocasión le corresponde al PRI, afortunadamente dicen los del PAN, a ellos no les interesa participar porque saben que en el estado la van a perder, pongan a quien pongan. Si Morena pone una vaca gana.

Aquellos argumentos que la tendrían fácil por la pésima administración de Cuitláhuac García y que Rocío Nahle era zacatecana y que no tendría posibilidades y todos los negativos que quisieran se cayeron abajo ante la poderosa estructura electoral del partido Morena y la creciente figura que sigue atrás del tabasqueño López Obrador.

Atinadamente el equipo de Julen Rementería y la cofradía familiar los Yunes Linares-Márquez dejaron que los priistas José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa se pusieran a buscar el cargo del ejecutivo estatal que de antemano ya lo dan por perdido desde ahora, que ni siquiera han empezado las campañas electorales.

La verdadera lucha política se centra en las senadurías, diputaciones federales y locales, la del gobierno del estado ya está decidida.

Para el gobierno federal lo más importante es lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para poder realizar los grandes cambios constitucionales que requiere el país especialmente en el Poder Judicial que a todas luces es el más corrupto y que durante décadas ha sido intocable.

Justicia en oferta

La justicia en México desde décadas ha estado en el mostrador de las ventas y hay temporadas que se ofrecen ofertas, como ocurrió cuando era gobernador el neopanista Miguel Ángel Yunes Linares encerró a decenas de funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y llegó un muy buen abogado penalista que había trabajado con el exprocurador de México el veracruzano Ignacio Morales Lechuga experto en hacer estos negocios legales de tipo penal y se llegó a un cómodo arreglo para que no se tratara caso por caso, sino todo en paquete, como si se fuera a comprar a uno de los grandes almacenes comerciales que no venden en menudeo sino al mayoreo porque sale más barato y no hay que tener que estar regresando.

Se desconoce cuánto se tuvo que pagar para que salieran todos y a donde fue a parar esa fuerte suma millonaria. La pregunta que le hice al abogado que hizo la gran operación se quedó en el aire, sólo me dijo al alzar la copa... voy a dejar de tomar.

Para disimular se hizo que salieran los exfuncionarios duartistas poco a poco en determinados días y uno por uno, los delitos se quedaron en el olvido y el dinero público que se llevaron nunca lo regresaron y forma parte de su patrimonio.

La justicia en Veracruz hizo a todos felices y todos contentos.

Si en ese paquete estuviera el exgobernador Javier Duarte hubiera salido, pero él se quiso quedar en México y ni modo seguirá pasando las navidades en la helada capirucha.

