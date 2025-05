Café Jarocho: Mejor movilidad para Veracruz

Mejor movilidad para Veracruz

Por años, el transporte público urbano en Veracruz ha sido reflejo de abandono institucional, rezago tecnológico y una nula planeación a largo plazo. Con más de una década sin actualizar tarifas y sin una verdadera política de modernización, miles de usuarios han soportado diariamente unidades obsoletas, incómodas y, en muchos casos, inseguras. Hoy, finalmente, parece que hay una luz al final del túnel.

La introducción de autobuses híbridos de la empresa china Yutong y la decisión del gobierno de financiar las primeras 100 unidades en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río son pasos firmes hacia una movilidad más digna, eficiente y sostenible.

El reto es monumental. Se estima que hay cerca de 10 mil autobuses en todo el estado, y solo en la zona metropolitana circulan alrededor de 2 mil. Renovar esa flotilla, adaptar los vehículos a las condiciones específicas de cada colonia y garantizar que las mejoras no se limiten a la infraestructura, sino también al trato al usuario, exige mucho más que discursos y decretos. Requiere una política pública con continuidad, supervisión real y participación activa de los ciudadanos.

Más seguridad

La violencia y los crímenes que están sacudiendo al estado de Veracruz de cara a las elecciones del 1 de junio, ya confirman la situación como un foco rojo que se debe atender por instancias estatales y federales.

Y es que los más recientes hechos donde le arrebataron la vida a dos candidatos a presidencias municipales, en Coxquihui y Texistepec respectivamente, sustentan el contexto de violencia.

Para tener una solución, primero se debe aceptar que existe un problema, y a raíz de eso determinar las medidas correspondientes.

Aunque muchos aspirantes a alcaldías no han pedido protección porque confían en su gente, en su militancia y en su popularidad con la sociedad, no está demás tener precaución y no sentirse intocable.

Elecciones en paz

Las elecciones representan una oportunidad para elegir de manera pacífica y sin violencia a los gobernantes que quiere la sociedad que trabajen para los ciudadanos.

Las elecciones en la entidad veracruzana se deben de llevar a cabo en paz y tranquilidad para que sean ejemplo para los hijos y puedan observar cómo se definen puestos importantes para Veracruz y para México.

Por ello, y para que se cumplan las exigencias, se debe tener una participación cívica ejemplar y numerosa para que las mejores personas lleguen a los cargos de elección popular.

Además, a menudo se realizan solicitudes a candidatos durante periodos electorales, generalmente para asegurar que las necesidades de la comunidad educativa sean consideradas en las plataformas y políticas de los candidatos.

Estas solicitudes pueden abarcar temas como infraestructura escolar, programas de apoyo a estudiantes, seguridad escolar y mejoramiento del sistema educativo.

Solicitudes para mejorar las instalaciones, como aulas, baños, bibliotecas o áreas recreativas, además de solicitudes para programas de becas, alimentación o transporte escolar.

Se espera que haya reuniones o encuentros con los candidatos para presentar las solicitudes y discutir las propuestas.