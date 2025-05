Homenaje a Fidel Herrera Beltrán en el Congreso del Estado de Veracruz

*Hoy es un día especial porque cumple un año más de vida, mi querida Diana Paola (La Nena), quien por cuestiones de trabajo no se encuentra con nosotros (físicamente) para celebrar un año más, pero sabe que desde aquí (Xalapa) te mandamos muchos abrazos, besos y buenas vibras. Sabes que te adoramos y te queremos un chin... Mary, Pipe y Juan de Dios. Tu familia hermosa……Felicidades por tu cumpleaños linda Nena.

*El pasado jueves 8 de mayo se dio lo que todo el mundo esperaba con mucho amor y cariño, conocer el nuevo Papa que sustituye a Francisco. Después de cuatro intentos fue elegido el estadounidense Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos con 69 años de edad, y que a partir de ahora será nombrado el Papa León XIV. ¡Habemus Papam!

La semana pasada fue un día triste para muchos veracruzanos por la lamentable noticia que recibimos, de que un gran ser humano se nos había adelantado en el camino celestial. Un excelente padre, amigo, político y gobernador de Veracruz: Fidel Herrera Beltrán; quien se fue a unir al cielo con su compañera de toda la vida Doña Rosita Borunda. En la ciudad de México en la funeraria Gayosso de Santa Fe, se llevó a cabo el velatorio del “Tío Fide”, donde acudieron muchos familiares, amigos y conocidos a darle el último adiós. Lo más triste de todo fue, que quienes fueron a despedir a Fidel, son gente que de una manera u otra tuvieron una relación directa con él, pero más que eso, son agradecidos porque en un momento de la vida los apoyó, incluso muchos de los presentes fueron muy cercanos a él desde sus juventudes priistas; muchos más se fueron incorporando en el transcurso de su trayectoria política, pero si se notó la ausencia de algunos (personajes) que estuvieron pegadizos al “Tío Fide” durante su gobierno en Veracruz, “pero el ser humano por naturaleza, es mal agradecido”, dijera mi abuelito, “ahí ellos y su mala cabeza”. Porque si se sintió la ausencia de muchos políticos que hoy están en los cuernos de la luna (política y económicamente) gracias a Fidel Herrera Sus hijos Fidel, Rosita y Javier, deben de anotar verdaderamente quienes quisieron a su padre y quienes solo estaban por interés, pero a pesar de todo el tío, desde el cielo, estará presente en la mente y corazón de miles y miles de veracruzanos. Qué bueno que la familia permitió que este domingo 11 de mayo, en la ciudad de Xalapa, se llevaran a cabo dos eventos relevantes donde muchos veracruzanos que no pudieron despedirlo en la ciudad de México tuvieron la oportunidad de acudir al Congreso del Estado, y si no a la misa que se celebró en la catedral de la capital.

***A quien vimos estos días por los municipios de Otatitlán, Coatepec y Xalapa, muy tranquilamente recorriendo algunos puntos importantes, fue al ex secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos (bola ocho) pero la pregunta es? Será que traiga la venia de la gobernadora Rocío Nahle para poder recorrer el Estado, o “Bola ocho” le está tentando los hu… al tigre, porque si eso es, debe de andar con mucho cuidado porque si cree que la fiscal, Verónica Hernández Giadáns, lo va a proteger, lo veo muy difícil. A Erick Cisneros se le olvida que dejó muchos enemigos gratis dentro de su propio partido, y hoy están esperando la oportunidad para cobrársela, más que ahora que el gobierno acaba de demandar a funcionarios de la Secretaría de Salud. Acuérdense que el hilo siempre se revienta por lo más delgado, por eso “Bola ocho” debe de pensar bien sus visitas a Veracruz. Claro sí puede venir, pero no con sus ámpulas de salvador, porque no es lo mismo estar en el poder y dar órdenes que ahora que ni amigos debe de tener. ¡Más vale un grito a tiempo!

***Una vez más tocó el tema de la votación del poder judicial que se llevará este domingo 1 de junio, donde se elegirán ministros, magistrados y jueces federales y estatales. Lo importante de este tema es que la gente sigue confundida a la hora de asistir a votar, ya que por lo menos en Veracruz, habrá más de 11 boletas, Federales, Estatales y Municipales. Las boletas del poder judicial llevaran nombre, color y número y son muchas las boletas, la gente se va confundir a la hora de votar. Ojalá los candidatos y los organismos electorales (INE y OPLE) expliquen con más claridad a la población cómo hacerle para votar correctamente, porque si no va ser un desastre ese día a la hora de votar. ¡Tiempo al tiempo!

