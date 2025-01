Café Jarocho

La elección

La elección de magistrados y jueces en Veracruz y en el país, será una de las más importantes, ya que se decidirá quien defienda nuestro patrimonio y libertad, así como la estabilidad de las familias.

A pesar de ser una de las elecciones más importantes, podría registrarse una baja participación de la ciudadanía, pues las mismas personas tendrán que enterarse de la trayectoria y trabajo de los candidatos, ya que ellos no realizarán campaña como en otras elecciones.

El desconocimiento de los perfiles, así como la gran cantidad boletas que habrá que revisar, podría ser un factor para que el electorado no se interese por este proceso.

Se debe trabajar en este tema, pues al día de hoy, el interés de la ciudadanía por esta elección no va más allá de lo que se dice en las noticias, lo están tomando como algo que no afectará a futuro, cuando no es así.

El reto de PRI

Las elecciones de 2025 serán un punto importante para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, un partido que en los últimos años no ha ganado posiciones y que incluso muchos de quienes eran militantes dejaron esas filas para ahora buscar espacios por otro lado.

Quienes permanecen en el PRI aseguran que el organismo está preparado para enfrentar el reto, ya sea en solitario o en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, estas afirmaciones optimistas deben analizarse en un contexto más amplio, considerando los desafíos actuales del partido.

Es importante cuestionar si esa confianza está respaldada por un diagnóstico realista del escenario político actual o si se trata de una narrativa para mantener cohesionada a la base partidista.