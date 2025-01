Gobernar con información

En la segunda quincena de diciembre, el gobierno del Estado comenzó a pagar el aguinaldo a los miles de burócratas que trabajan para el sistema, y a los maestros y policías, que pudiera considerarse la nómina más abultada.

De pronto, salió una llamada de la principal oficina de palacio de gobierno para verificar algunas quejas que se tenían vía redes sociales.

Empezaban a vertirse, apenas se daban a conocer algunas inconformidades, pero el tema brincó a la gobernadora Rocío Nahle y pidió corroborar, antes que otra cosa, para confirmar que efectivamente, los internautas, quizá empleados o familiares de estos, tenían razón.

En la secretaría de Seguridad Pública a los policías estatales no se les estaba cubriendo la prestación por Ley de Aguinaldo, al menos, el monto correspondiente, sino solo una parte.

De inmediato, cruzó la información, checó con el administrativo del mismo, Miguel Rosaldo, y la respuesta fue que estaba dentro de la Ley, pues el complemento se podía pagar en enero, sin problema alguno.

La sensibilidad humana de la gobernante se puso a flote, y de inmediato instruyó para que se cubriera lo que faltaba a los elementos una de las dependencias más importantes para mantener la tranquilidad de los ciudadanos, la seguridad.

Por ello, se cubrió en los siguientes días, en el mismo mes de diciembre, el resto del aguinaldo a los miles de trabajadores de la SSP que significan, claro está, millones de pesos.

La indicación de la mandataria estatal no la llevó a solo instruir y que se cumpliera la misma, sino a gestionar y arrastrar el lápiz, para que, en conjunto con Finanzas, se hiciera hasta lo imposible por tener ese dinero para que en plena época navideña los trabajadores de esa área estratégica del gobierno, contaran con su participación anual.

Pero además, esto se tradujo en beneficio para las economías regionales y estatal al significar derrama cuando los comerciantes y prestadores de servicios, también obtienen ingresos vía los aguinaldos de los trabajadores.

La información en esta y todas las áreas del gobierno es algo que caracteriza en el nuevo estilo de gobernar. Estar al pendiente de cada paso que se pretenda dar o fallas en su caso, por parte de sus colaboradores y de los pasos que ella tenga que dar como cabeza del poder ejecutivo.

Se apega entonces a aquella frase de la información es poder, o a la cita del entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, "No aspiramos a ser un gobierno perfecto, pero sí un gobierno correcto".

Muy en corto

INICIA LA CARRERA EN MORENA. En los 212 ayuntamientos se han multiplicado los candidatos a las alcaldías. Si bien hay aspirantes de los distintos partidos, es lógico que en donde existen más "tiradores" es en el partido Morena por ser el de mayor aceptación entre la ciudadanía.

Este año 2025 habrá elecciones en dos estados del país para renovar los poderes municipales, en Durango y Veracruz.

En el caso del territorio veracruzano hay municipios en donde solo por Morena existe más de una decena de precandidatos. En donde haya consenso, ese será el tope del proceso, donde no, entonces serán sometidos todos los nombres a una encuesta, y será la forma de elegir al abanderado morenista en tal o cual lugar.

Por ello, Morena abrirá el registro desde el primer minuto de hoy 6 de enero y cerrará el mismo el 8 del mismo mes.

Solo podrán registrarse aquellos perfiles que cumplan con los requisitos y pasar a la etapa de encuesta, donde serán los militantes y simpatizantes quienes decidan a sus candidatos, según recientemente lo estableció la dirigencia de ese partido.

ROSA MARIA CON LA ESENCIA MORENISTA. Una de las aspirantes más avanzadas, es Rosa María Hernández Espejo, en la contienda por la alcaldía del puerto de Veracruz.

La dos veces diputada federal es la que tiene la venia de los militantes, aun en contra quienes se oponen en su partido, pero con la validación de quienes observan y valoran el trabajo de un militante desde el inicio del Movimiento.

Por ello, este domingo, en presencia de miembros fundadores y de la estructura territorial de Morena en el puerto de Veracruz, Hernández Espejo anunció formalmente su registro para participar en el proceso para la candidatura a la alcaldía porteña.

La esencia conformada por Delegados Distritales del partido, fundadores, militantes, líderes sociales y ciudadanos en general, avaló lo dicho por la morenista y se sumaron al proyecto.

Y quien hizo énfasis en su vieja lucha al lado del guía moral del morenismo:

"Y siempre lo digo: soy obradorista 100 por ciento. Cuando Andrés Manuel dijo: ´Yo me voy del PRD´, le dije, yo también me voy. A Andrés Manuel, adonde quiera que va, yo lo voy a seguir, pues siempre he sido muy leal a mis condiciones y a mis principios".

Arranca pues la verdadera batalla por hacer del puerto de Veracruz una ciudad que sea orgullo y el rescate de Morena del abandono y el desprestigio en el que han caído los últimos gobiernos.