Café Jarocho

Justicia por propia mano en Veracruz

¿Van a esperar a que ocurra una desgracia en el fraccionamiento Floresta para actuar? En fechas recientes han reportado un incremento en los asaltos a transeúntes con violencia, robos a casa habitación y otros destrozos en los que ya incluso tienen identificados a quienes los han perpetrado, pero se han negado a actuar de manera debida y los vecinos ya advirtieron que ante el hartazgo van a tomar medidas por mano propia de ser necesario.

Tras lo ocurrido la noche del martes en la que un sujeto golpeó a un vecino de 78 años de edad, ya advirtieron que a cualquiera que sorprendan haciendo de las suyas, ya no van a solicitar la presencia de la policía, pues prefieren aleccionar a los delincuentes a golpes en lugar de estar esperando a la policía que en varias ocasiones dan vueltas y vueltas para no llevarse a los señalados y ahorrarse lo engorroso del papeleo, pues la fiscalía muchas veces no se los quiere recibir.

Urge proteger el medio ambiente

Es hora de tomar medidas urgentes para proteger el medio ambiente en Veracruz. El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos, y es fundamental que tomemos conciencia de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, especialmente el agua y los sitios Ramsar.

Es necesario concientizar a la sociedad sobre la importancia de proteger nuestro entorno.

La protección del agua es fundamental para garantizar la supervivencia de nuestras comunidades. Es necesario implementar medidas para reducir la contaminación y el desperdicio de agua, y asegurarnos de que todas las localidades de Veracruz tengan acceso a agua limpia y segura.

Hay que hacer el servicio

Este 10 de noviembre se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Boca del Río, un evento obligatorio para los jóvenes que cumplen 18 años. Sin embargo, el panorama de este año muestra un interés en declive.

No solo hay una disminución en el registro de hombres en comparación con el año pasado, sino que, por primera vez, no se inscribió ninguna mujer, en contraste con las seis participantes del año pasado.

Es evidente que el SMN no despierta la misma motivación en las nuevas generaciones, especialmente entre las mujeres, quienes tienen la oportunidad de sumarse de manera voluntaria, pero lo están eligiendo cada vez menos. ¿Por qué sucede esto? Quizá el esquema de servicio, aunque ofrece una modalidad intensiva y beneficios como apoyo económico y servicios, no logra conectar con las expectativas actuales de los jóvenes o sus intereses profesionales y personales.