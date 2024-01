Enero 06, 2024, 07:00 a.m.

Fecha: Enero 06, 2024, 07:00 a.m.

Bien dice un dicho popular “el miedo no anda en burro” y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez llegó bajo un fuerte operativo de seguridad a la región de las Altas Montañas, concretamente a Río Blanco, el viernes 5 de enero.

El mandatario estatal encabezó en ese municipio la mesa estatal de coordinación para la Construcción de la Paz, ahí también detallaron el operativo que se implementará este domingo para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Cuitláhuac García refirió que AMLO es un presidente que a ras de piso platica con la gente y no usa Estado Mayor, lo mismo debería aplicar el Ejecutivo estatal, quien llegó custodiado a una zona donde el mes pasado en Camerino Z. Mendoza desaparecieron cuatro personas al acudir a la oficina municipal de Tránsito a pagar una multa y de quienes no se sabe qué ocurrió y sus familiares exigen respuestas.

Veracruzanos no quieren guerra sucia en campañas

Ante el inicio inminente de campañas rumbo a la elección 2024 en Veracruz, empresarios y ciudadanía piden que sea un contienda limpia y sin desprestigiarse unos a otros con tal de conseguir votos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE de Veracruz, Edi Alberto Martínez, llamó a los actores políticos a enfocarse en dar a conocer sus propuestas para mejorar al estado, en lugar de pensar en cómo dejar mal parado al rival.

Los veracruzanos demandan acciones verdaderas, propuestas coherentes y no promesas que no se podrán cumplir, y que se hacen solo para ganarse el voto del pueblo.

Por tal motivo, el CCE insiste en que sea una elección con cordura y que se piense menos en el otro, y más en Veracruz y su gente.

Los aspirantes a cargos políticos en el estado tendrán la última palabra, lo que si, es que ahora la ciudadanía no está interesada en saber qué es lo que hace y que no hace el otro.

Tránsito de Veracruz al acecho de automovilistas

¡Que alguien detenga a los uniformados de Tránsito porque andan desatados y se han convertido en el terror de los automovilistas!

Ése es el clamor de toda persona que está al frente de un volante en cualquier punto de la ciudad de Veracruz.

No es necesario cometer ninguna infracción. Una vez que abordan al automovilista, ellos no se irán hasta lograr su objetivo: sacarle dinero, porque no hay quien los meta al orden.

Es más fácil culpar de irresponsables a conductores y conductoras, que reconocer que muchos, muchos agentes de Tránsito, específicamente en el área de vialidad, salen a la calle con esa consigna de infraccionar, llueva, truene o relampaguee, y volver a la base con su cuota.

También los hay honestos, aunque no lo parezca, pero son minoría y a esos no los traen en las calles porque todavía los hay honestos y esos no sirven para los planes recaudatorios de los que mandan.

