El caos que se avecina

Febrero 01, 2024, 07:06 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Febrero 01, 2024, 07:06 a.m.

Váyanse preparando física y mentalmente para el paro nacional de transportistas el próximo 5 de febrero, el cual podría paralizar por completo la ya de por sí demacrada circulación de toda la zona conurbada.

Y es que este miércoles los transportistas dieron una probadita del desastre vial que puede ocasionar si se lo proponen, al organizar una protesta para exhibir los supuestos abusos de los elementos de Tránsito Municipal de Veracruz.

Como si no tuviéramos suficiente con todo el problema de tráfico del día a día por las obras públicas que los gobiernos de Veracruz y Boca del Río decidieron hacer de golpe, ahora el gremio de transportistas podría empeorar la cosa para ese día.

Aunque seamos sinceros, es por una causa justificada, pues la violencia en las carreteras los ha afectado muchísimo y como bien comentamos a finales del año pasado en esta su columna de confianza, hubo hasta un trailero muerto a manos de asaltantes.

La fecha es el próximo 5 de febrero, este movimiento a nivel nacional va a paralizar las carreteras de Veracruz y el país, así es que si usted tiene algún compromiso es mejor que lo adelante y resuelva cuanto antes para no verse perjudicado con el caos vial que se avecina.

¡Ya hay climas!

La Ciudad Judicial de Veracruz ya tiene climas, no digamos que nuevos, no digamos que de última generación, no digamos que son el último grito de la moda en sistema de aire acondicionado... Lo importante es que ya hay climas, que era una demanda por parte de las barras y colegios de abogados, de los trabajadores de esa institución y de los cientos de hombres y mujeres que acuden para arreglar diferentes situaciones en los juzgados.

Hay que recordar que los abogados estaban casi todos los días dale que dale con el tema, la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular del Poder Judicial del Estado ya los soñaba, sin embargo pues no se veía respuesta favorable, hasta que un Colegio de Abogados sugirió la posibilidad de promover un amparo ante la carencia de servicios de aire acondicionado en la Ciudad Judicial de Veracruz, y no digo se ponen las pilas.

Ahora lo que sigue son los elevadores, que supuestamente a inicios de febrero se lanzará la licitación para contratar a la empresa encargada de mejorar estos dispositivos. A ver si es cierto.

Dardos políticos al sector Salud

La situación en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, marcada por problemas internos, ha sido utilizada como terreno político por Antonio del Río Argudín, coordinador del PRD en el municipio. Aprovecharse de las dificultades de una institución de salud para obtener réditos políticos es un enfoque cuestionable y desafortunado.

Es crucial recordar que los problemas en el ámbito de la salud requieren abordajes serios y soluciones efectivas, más allá de ser objeto de estrategias partidistas. El enfoque en la mejora de las condiciones hospitalarias debería prevalecer sobre cualquier interés político. La ciudadanía merece una gestión transparente y dedicada a resolver los desafíos del sistema de salud, sin que estos se vean distorsionados por tácticas políticas de corto plazo.

Manitas de gato

Se terminó enero. Le quedan 11 meses a los ayuntamientos para definir sus programas de obras del año 2024 y las familias ya quieren saber cuándo les harán justicia a sus pagos de impuesto predial, porque les exigen cumplir sus deberes tributarios pero la comuna no devuelve traducidos en obras públicas para dignificar sus colonias sino porque ahí también pagan impuestos y no es justo que todo sea sólo para los fraccionamientos.

A ver si este año sí toman en cuenta a los de la periferia, no pavimentar lo que ya está pavimentado.

¿Será posible?

