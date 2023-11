Café jarocho

Desesperación por tener fuero

No hay funcionario estatal del gobierno de Cuitláhuac García que no busque refugio en un puesto de elección popular desde el vocero de prensa Iván Luna que permitió que la gran mayoría de los medios criticara a su jefe sin tomarse la molestia de intentar defenderlo o cuando menos hablar. con los reporteros para mediar y no dejar al gobernante veracruzano en el sitio que se encuentra. Nunca se atrevió a invitar a un director de un medio de comunicación para platicar y solicitar alguna mediación para que el gobierno para que él trabaje no resultará tan afectado ante la opinión pública del estado, a nivel nacional ni siquiera lo conocieron.

Están confiados que seguirán un gobierno de Morena, pero no se estima que acepten continuar este rechazo popular existente. Ellos no quieren pagar los platos rotos.

Si gana la oposición no les queda más que irse a refugiar a Israel, país que no tenemos ningún tratado de extradición.

Se entiende que busquen la protección del fuero los secretarios y subsecretarios del gabinete porque el saldo resulta a todas luces muy negativas y conocidas por la descontenta ciudadanía.

De acuerdo a la historia había un consenso de que después de las administraciones priistas y la bianual panista no habría nadie que los superara en los malos recuerdos y el rechazo del pueblo veracruzano y como si se tratara de un Récord Guinness lo lograron y por un amplio margen. . Resultó lo inexplicable para cualquier analista con un gobierno federal que haya superado a todos los anteriores, en Veracruz ocurrió lo contrario al revés.

Muy peligrosas las carreras del sureste

Los asaltos en las carreteras del sur del estado se encuentran bajo el control del hampa organizada, no hay día que no se registre un asalto y de manera muy especial aquellos autobuses que conducen a turistas a los destinos del sureste del país.

No hay forma de detener a estos grupos de maleantes que han hecho su modus vivendi de manera muy lucrativa porque desvalijan a los pasajeros de tarjetas, dinero, celulares, relojes, todo tipo de joyas que traen a bordo y se dan el lujo de algunas maletas. elegantes las desaparecen.

A pesar de las denuncias no se ha logrado avanzar para detenerlos ya que operan a diversas horas y continuamente cambian de lugar donde colocando los obstáculos que obligan a los conductores a detenerse.

Estos maleantes realizan estos actos de despojo de manera tan tranquila como que tienen la seguridad de que ninguna autoridad se va a aparecer, no se cree que haya algún arreglo aunque los mal pensados así lo estiman.

Ahora sí Vale la pena llorar por Argentina

Se hizo realidad la canción de "llorar por Argentina" con el nuevo presidente el ultraderechista con graves problemas mentales según la gente cercana a Javier Milei, que el próximo diez de diciembre tomará posesión en una nación sumida en la inflación con una moneda totalmente devaluada y con un nuevo mandatario con ideas muy raras al proponer cambios radicales de privatizaciones, en fin, fue lo que quisieron los argentinos para los próximos cuatro años.

La única ventaja es que en el congreso no cuenta con ninguna mayoría sino sólo con las minorías muy lejanas de apoyarlo.

No llores Argentina… así lo buscaste.

