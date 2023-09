Denuncian irregularidades en Hospital Regional de Veracruz

Trabajadores y familiares de pacientes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), denunciaron que supuestamente continúa el cobro de piso en este nosocomio por parte de elementos de la Policía Auxiliar (IPAX), quienes se dedican al cobro para que familiares suban a ver a sus enfermos a piso.

En redes sociales dijeron que hay supuestamente dos personas que se dedican a obtener ganancias económicas al cobrar cuotas a familiares para poder ingresar a ver a sus seres queridos que se encuentran internados en el lugar.

Los familiares de pacientes y trabajadores en general, hicieron un llamado para que se evite este tipo de hechos que afectan directamente la economía y la tranquilidad de todos.

Cabe destacar que en días pasados ya se habían denunciado estos hechos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV).

Y es que luego de que los maestros se pusieron duros y exigieron sus derechos al ISSSTE, ahora sale a la luz situaciones lamentables que sufren quienes tienen a familiares internados en otras instituciones de salud como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Resulta que trabajadores y familiares de pacientes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) denunciaron que es peor cuando un paciente fallece, prácticamente obligan a los familiares a contratar los servicios de una funeraria que les da una “comisión”.

Nada más que se enteren los maestros y seguramente vuelven a la cargada para apoyar a la población afectada y poner en orden, y regañar al Jefe de Servicios Generales, Alberto Landa Valdivieso pues dicen los afectados que ya tiene conocimiento de este y muchos casos, sin embargo, no hace nada al respecto, y prácticamente autoriza que se siga realizando este “cobro” ilegal a los pacientes y familiares.

Eric Cisneros y el acarreo para su molino

Pachangón el que se tiró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con más de 3 mil acarreados voluntarios de los diversos municipios de Veracruz.

Ahí estaba toda la crema, nata y negritud -como él dice-, sin embargo, al único que no vimos fue a su jefe el gobernador Cuitláhuac García. Una de dos, o ya no le gustan los “sabadabas”, o anda enojado por dejarlo en vergüenza al decir que no buscaría sucederlo y en últimas que siempre sí quiere llegar a la silla. No por nada tanta publicidad hasta en los cielos veracruzanos.

Por lo tanto, el oriundo de la Cuenca del Papaloapan, sigue haciendo su campaña con los alcaldes de varias regiones de Veracruz, si no es favorecido en la encuesta interna de Morena, ya lo veremos con el ganador a cambio de un huesito con carne.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas