Cobros irregulares de luz en Veracruz

Por: Los reporteros Fecha: Marzo 14, 2024, 07:06 a.m.

Es preocupante y lamentable que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se vean involucrados en prácticas tan censurables como el supuesto cobro a habitantes de colonias irregulares para no cortarles el suministro eléctrico obtenido de manera ilegal. Esta conducta no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino que también evidencia una falta de integridad y profesionalismo por parte de quienes deberían estar velando por el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a los servicios básicos. Es necesario que se investiguen a fondo estos casos y se tomen medidas contundentes para garantizar que este tipo de abusos no se repitan en el futuro, y que se proteja a los ciudadanos vulnerables de cualquier forma de extorsión o corrupción.

Cabe mencionar que a inicio de semana, habitantes de al menos dos colonias de la ciudad de Veracruz, se manifestaron y se quejaron de esta situación.

¿Y los Ayuntamientos?

¿Coincidencia o año electoral? En los diversos ayuntamientos del estado de Veracruz se pasaron, salvo sus honrosas excepciones, la primera mitad de su largo cuatrienio sin hacer nada más que grilla palaciega contra sus adversarios reales o imaginarios, pero como este tercer año es electoral, ahora sí hacen como que trabajan, para cachar votos y seguir en el adictivo poder político y por supuesto, económico.

Pero apenas pase el 2 de junio volverán a la holgazanería y a seguir en la grilla y rogando al cielo seguir en alguna nómina en calidad de lo que sea, porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

No para la violencia

Cinco incidentes de alto impacto tuvieron lugar durante el transcurso del pasado martes en la entidad veracruzana, lo cual pone de nervios principalmente al gobierno estatal que pretendía tratar de mantener un orden de aparente calma durante las campañas políticas.

Un policía asesinado en un intercambio de disparos en la ciudad de Veracruz y otro más que dejó vehículos y armamento asegurado en la zona de Cuitláhuac y Carrillo Puerto que no dejó muertos, pero si tres hombres detenidos señalados de diversos delitos.

Tres hombres más fueron asesinados a balazos por distintos motivos, uno a puñaladas en Vega de Alatorre, otro en San Rafael y el último en Las Choapas, estos dos últimos con arma de fuego y que describen la barbarie que se vivió y se ha manifestado durante toda la semana, pero que el martes tuvo su punto más alto.

A estas alturas la asignatura pendiente sigue siendo la seguridad.

