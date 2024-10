Café Jarocho

Búsqueda sin fin en Veracruz

La situación en Veracruz respecto a la búsqueda de desaparecidos sigue siendo alarmante. Las mujeres del Colectivo Solecito continúan escarbando en el dolor de la incertidumbre, buscando en fosas clandestinas la verdad que las autoridades no siempre pueden ofrecerles.

Las búsquedas en Alvarado son una muestra de la crudeza de esta realidad: un estado que parece haberse convertido en una fosa interminable.

A pesar de los trámites burocráticos y los riesgos que enfrentan, estas buscadoras no ceden. No buscan justicia, simplemente buscan respuestas. Su lucha diaria, sostenida con recursos limitados y actividades de autofinanciamiento, contrasta con la inacción que a menudo enfrentan de las autoridades.

Es crucial que las nuevas administraciones, tanto federal como estatal, escuchen sus llamados y refuercen los esfuerzos de búsqueda con mayor seriedad. Cada día que pasa sin respuestas es un día más en que familias permanecen incompletas, esperando recuperar a sus "tesoros". Es hora de que la sociedad y los gobiernos hagan suya esta lucha, dándole el peso y la visibilidad que merece.

Todo sube

La inflación está pegando en los diferentes sectores de país, ya se vio afectado el gremio restaurantero, quienes ya anunciaron el incremento en la carta.

Otro que se suma es el sector hotelero, quien también para finales de este 2024 aumentarán sus tarifas, esperando no ver afectado su ocupación.

La incertidumbre impera en los hoteleros, pues tendrán que ajustarse a los nuevos precios sin espantar a los huéspedes y disminuir el Turismo en la región.

A ver si el si no el tan esperado ajuste termine por afectarlos y con tal de no perder ocupación, hotelera, sus cambios en precios no sean los esperados.

La ciudad es de todos

Podríamos decir que en Veracruz la temporada de lluvias y huracanes ya casi va de salida, casi, porque la naturaleza hoy ya no es predecible como hace medio siglo.

Pero al parecer ya casi podemos decir que en este año la hemos librado.

En consecuencia, a partir de que ya no llueva se debería iniciar un desazolve integral del sistema de drenaje pluvial, con las previsiones para que los nortazos no los llenen de arena y cuando vengan los aguaceros del 2025 no causen mayores inundaciones.

Y algo muy importante: la limpieza, no dar margen a dejar basura en las calles porque se tapan las alcantarillas y se azolvan los drenajes.

Y en consecuencia tendremos agua adentro de las casas y en las calles. Es cierto que es tarea de las autoridades, pero también de cada ciudadano. La ciudad es de todos, no de unos cuantos.