Artesanos temen que los madruguen

Octubre 12, 2023, 07:00 a.m.

Fecha: Octubre 12, 2023, 07:00 a.m.

Quienes se encuentran en la incertidumbre son los artesanos de la Plaza Miguel Alemán, ante la construcción de Plaza al Heroísmo.

Y es que no conocen el proyecto y los reubicarán en algún lugar que ni las autoridades municipales conocen.

Su mayor preocupación es que los vayan a sorprender como a los ambulantes, a quienes se les pidió retirarse un día para que pasara un desfile por la zona donde vendían y al final ya no se les permitió regresar.

Desconocen si tendrán que pagar el nuevo lugar, rentar, comprar el espacio o la forma en que se les permitirá vender.

La construcción iniciará en 2024 y se prevé que la plaza quede concluida en ese mismo año.

Estará ubicada atrás del Mercado de Artesanías sobre el Malecón en esta ciudad de Veracruz.

Gobierno del Estado, a las carreras como siempre

Vaya relajo que causó el actor y piloto de carreras Patrick Dempsey, durante el segundo día de la exhibición de vehículos que participarán en la Carretera Panamericana 2023 del 13 al 19 de octubre.

Decenas de jóvenes, en su mayoría estudiantes de medicina, corrían con emoción para saludar y tomarse la foto con el actor que le dio vida al Dr. Derek Shepherd en la serie de “Grey’s Anatomy”. ¿Sabrán que todo fue una actuación?

Los que actuaron muy bien fueron los del Gobierno del Estado, quienes le echaron la bolita al personal del World Trade Center, por no tener una buena organización con la presentación del actor, pues estaba programada una rueda de prensa y trajeron a los medios de comunicación por más de dos horas moviéndose para todos lados para que en últimas dijeran que siempre no.

Pseudo líderes detenidos por despojo

Tal parece que por fin salió a la luz la verdad que escondían los líderes de la Organización Emiliano Zapata, pues en días pasados fueron detenidos por el delito de despojo, ya que se habían adueñado de predios pertenecientes a la Urbanizadora Medellín.

Hasta hace poco, los tres líderes de esta organización se mantenían firmes con decir que ellos eran los dueños de esos predios, sin embargo, la realidad fue otra y terminaron presos.

Tal fue la sorpresa de las familias que pertenecían a esta organización, al ver a sus líderes caer por el delito que habían jurado no haber cometido. Al no sentirse respaldados, no les quedó de otra más que rendirse y salirse por voluntad propia ante una nueva orden de desalojo.

Atrás quedó esa inversión que realizaron confiados en poder tener un terreno propio. Por el momento esos terrenos quedarán cercados para que no vuelvan a introducirse en ellos.

Se acabó la cordialidad

Entre el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y el exdelegado federal de programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, siempre hubo una distancia que por representar ambos el proyecto de la 4T trataban de mantener la cordialidad ante sus diferencias.

Sin embargo, una vez que Manuel Huerta emprendió su recorrido por el estado en busca de ser incluido en la lista que figurará en la encuesta interna de Morena, se ha lanzado con todo contra el gober.

Sin tapujos, ha señalado que el estado de Veracruz hay regiones que se encuentran sumidas en la desigualdad, marginación y pobreza.

Veremos si las declaraciones directas contra el gobernador no le cuestan la exclusión en la lista que definirá el Consejo Nacional de Morena.

