Un fondo de reserva y prudencia financiera

La población mexicana no haría mal en ir considerando un fondo de reserva para esta recta final del año, y es que la paridad peso - dólar nos invita a la mayor "prudencia financiera" posible.

Quienes ya estén pensando en gastar en los puentes por venir en el calendario, el buen fin y comprometer el aguinaldo, no vendría mal tener que pensarlo mejor.

Y es que de por sí los gastos de orden imprevisto sumados a la actualidad económica requieren considerar un "fondo de reserva" a la población, los hogares y las familias mexicanas.

Los economistas han venido advirtiendo que en el peso está predominando una pérdida en el poder adquisitivo ante el dólar que trae un impulso por una fortaleza del billete verde y la economía estadounidense.

Hace unas semanas, el primer lunes de agosto, tuvimos el llamado "lunes negro" (black monday) e incluso disparo el envío de remesas de paisanos a nuestro país desde los EEUU.

Los fenómenos en la economía están provocando una recesión financiera o sea, una lentitud o desaceleración que lleva al aumento de la inflación y con ello a una fortaleza del dólar que perjudica a las exportaciones estadounidenses, el mercado de valores y la economía en un mercado alcista, pero que son de un gran impacto en México.

La menor actividad económica formal está frenando la creación de empleos y un crecimiento de la informalidad.

DE SOBREMESA

Justo el INEGI acaba de dar a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y a nivel estatal,- Veracruz,- tiene una tasa de desocupación que se ubicó en 2 % en el segundo trimestre de 2024 (abril, mayo y junio).

Ahí podemos enmarcar quizá el posible aumento del comercio informal, ante el desempleo de manera creciente.

UN CAFÉ CON LECHE LIGHT

La recesión vigente nos dice que la economía no crece, o dicho de otra forma, como los banqueros; se está encogiendo.

Los expertos opinan que el valor de bienes y servicios que se producen en el país,- el producto interno bruto (PIB),- en los dos primeros trimestres del 2024 pronostican que habrá de seguir a la baja.

Ahora bien, este fenómeno en un asunto en varios países no sólo en México. Tengamos confianza en lo que pronostica el Banco de México en que todo estará mejor en los días, semanas y meses por venir, estamos en el mes patrio, el país aguanta, pero no dejemos de tener una reserva o no habrá pavo de doble pechuga.

UN CAFÉ CON PIQUETE

Si las plazas y establecimientos comerciales deben contar con cajones de estacionamiento para sus visitantes, como lo establece la normatividad de Desarrollo Urbano Municipal en los Ayuntamientos. ¿Quién debe vigilar y/o sancionar que no se conviertan en "estacionamientos públicos"?

¡ ES CUANTO !

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com