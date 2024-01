Un alto a la extinción de organismos autónomos

Hace varios meses, cerca de dos años, en este espacio advertí la intención del presidente López Obrador para desaparecer y desintegrar del universo de las instituciones, algunos de los organismos autónomos.

Aunque me parece que el Señor Presidente - en su lenguaje - se confunde al mezclar órganos autónomos y descentralizados, y habrá de ser su equipo quien le explique diciéndole precisiones que no lleven a confusiones en su idea como expresiones que le lleva a comunicar lo relativo a su propuesta del llamado paquete de reformas constitucionales, y que veremos si hay tiempo o no, si es posible o no, y si estaría por consumarlo o no.

Extinguir e incluso adelgazar a los Organismos Autónomos, es el final del doble músculo contra la corrupción: transparencia y rendición de cuentas.

El Presidente insiste en que desaparezcan y que algunas o todas sus funciones sean realizadas por las Secretarías de Estado, y bajo el argumento de reducir el gasto público, lo que resultaría incierto.

Incluso en algún momento el Ejecutivo Federal -mañanera- expresó que en una reunión sostenida con su gabinete ya habían planteado un borrador de “reforma administrativa”, pero de ser así, no favorecería a la rendición de cuentas, y esto lo sabemos todos.

De entrada, partamos de la premisa en la que habremos de coincidir dado que los órganos autónomos en México son entes que funcionan en contrapeso al poder de todo el gobierno – sean de la filiación política que sea – y coadyuvan en la garantía de los derechos humanos como lo es el acceso a la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), entre otros.

No sobra decir -esto lo saben periodistas de investigación- que “Una inmensa cantidad de servidores públicos se abstienen de no incurrir en posibles actos de corrupción en los contratos de obras y servicios por la alta amenaza que pueda representar que los medios de comunicación y la población abierta pueda obtener esa información a través de los canales del INAI o IVAI, según sea”.

Tan sólo debilitar presupuestos a los organismos autónomos y que desde 2019 se ha venido implementando en forma creciente en lo federal y estatal en Veracruz, nadie ha querido o podido entrarle a reparar ese renglón, y diputados federales, senadores de la República y diputados locales, están entre perdidos, no saber y no querer interconectarse con la razón que dio origen a los organismos autónomos, pues desconocen que todos nacieron para la transparencia y rendición de cuentas e incluso, por una acción de empujamiento y sobre todo de la izquierda "seria”.

Es muy riesgoso carecer de órganos autónomos frente al universo creciente de controversias por faltas normativas – además de lagunas legales – que van a dejar de regular acciones del sector gobierno en sus tres niveles frente a la sociedad.

El sector privado en conjunto y la población, deben sumarse a la NO desaparición de organismos autónomos, pues resultarán afectados igualmente como comunidad consumidora de los servicios públicos.

DE SOBREMESA

Todos los entes autónomos deberían revisarse y mejorar, pero no al grado de la extinción.

El ahorro no está ni radica en recortar y desaparecer, sino en la búsqueda de perfeccionar controles y termómetros de medición.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Los organismos autónomos y toda su estructura profesional y burocrática no deben medirse por cambios de orden político que rigen a los gobiernos. Hay muchas áreas de gobierno en sus tres niveles, donde su recurso humano ha llegado a perder eficacia para hacer sus funciones, y en los autónomos, es difícil que suceda esa posibilidad.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH DESLACTOSADO

La Señora Dip. Margarita Corro, habló siendo Presidenta del H. Congreso de la posibilidad de extinguir al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). ¿Sería el inicio de otras desapariciones en el Estado?

¡ ES CUANTO !

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV-JLEG) Reg. Fed. del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI ENRÍQUEZ AMBELL,Torre Ánimas, Xalapa, Ver.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas