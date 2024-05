Red carretera de Veracruz; mala y sin mantenimiento

El abandono de la red carretera estatal y rural de Veracruz empezó, al extinguirse la Junta Estatal de Caminos (JEC) en 2011.

Dieciséis organismos públicos se desintegraron casi al inicio del sexenio del Gobernador Duarte, ocasión que mermó y agotó a dos de los músculos más fuertes que había tenido el Gobierno del Estado en su infraestructura caminera; como lo fueron la Junta Local de Caminos (JLC), después llamada Junta Estatal de Caminos (JEC), y por otro lado Maquinaria de Veracruz (MAVER).

La JEC tuvo 8 residencias con sede regional en el territorio, y mientras que Maquinaria de Veracruz posibilitó a todos los Ayuntamientos que lo quisieran de la mano con la comunidad organizada,- a través de los patronatos y comités de obra,- la renta de equipo mayor en las más cómodas condiciones de accesibilidad con costos debajo del mercado y con beneficios sociales relevantes.

Éstos organismos vienen a colación por el abandono en el que se encuentran las arterias camineras de competencia del estado y que al ya no existir un ente u organismo único que atienda todo el mantenimiento y la conservación a la red, a pesar de que existen tramos que le corresponde cubrir a la SICT, PEMEX y CFE, nuestro Estado requiere velar por casi 12 mil kilómetros de longitud, tarea inmensa y que requiere de voluntad y recursos, y también de servidores públicos aptos.

La conservación, mantenimiento y reconstrucción de caminos, su modernización y cuidado de la red de carreteras alimentadoras, urbanas y libramientos, caminos rurales y aeropistas de toda la jurisdicción estatal dejaron de atenderse desde 2011 pero en este sexenio,- 2018/2024 ha sido un mezcla entre olvido y negligencia.

Y es que todas las arterias de comunicación cubren múltiples servicios y así potencian el desarrollo económico, por lo que es fundamental la conservación de la red carretera y su enlace al medio rural.

El amplio programa de la extinta JEC, poseía autonomía y capital propio con tareas claras y que se establecieron desde su creación por iniciativa del gobierno de la república para la conservación de las carpetas asfálticas así como, manteniendo seguros todos los caminos y privilegiando así a los sitios con mayor rezago socioeconómico y asentamientos con una alta vulnerabilidad.

En resumen y hablando como lo hace el albañil, “en concreto.” Se requiere; Primero, un buen programa de mantenimiento sea pavimento asfáltico, concreto hidráulico, revestimiento o terracería. Segundo, es necesario un análisis de la red carretera estatal de acuerdo al crecimiento de la población, flujo del transporte y todo tipo de productos que correspondan. Y Tercero, todos los pavimentos tienen una vigencia y habrá que evaluar el tipo de carretera, camino alimentador o rural y que se realicen los trabajos con las normas, especificaciones y los materiales correctos.

DE SOBREMESA

En la recta final del sexenio 2018 - 2024 en gira de campaña Rocío Nahle acompañando a Claudia Sheinbaum, se percataron que en Veracruz la red carretera estatal - sin que la red federal sea color pastel - está en malas condiciones y con tramos que resultan trampas mortales, lo resulta, óptica y mensaje que empina en esa desatención por lo menos al gobierno estatal de Cuitláhuac García.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Claudia y Rocío, me parece que están recibiendo información poco confiable de sus equipos en materia de la realidad de Veracruz en términos de la infraestructura carretera, pues deberían decirle también que hay servidores públicos de la Sefiplan, Siop, entre otras, que durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, han venido vandalizando con insumos y herramientas que no han aplicado en obras y acciones carreteras, pero que al estilo de Javier López "Chabelo", han llevado a la "catafixia mi chavo" o dicho de otra manera; "vales de AC20 (es el asfalto base para la fabricación de las mezclas para la infraestructura carretera que dona PEMEX y la SHCP) y vales de Combustible", y sin descontar otros conceptos presupuestales, que se vienen aplicando no en las vías de comunicación; las carreteras y caminos, sino en los bolsillos de algunos.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Las y los veracruzanos estamos ávidos que el segundo debate entre candidatos al gobierno del estado este próximo domingo, no tenga conducta humana alguna que altere las buenas costumbres jarochas como lo es saludar a todas las personas, pues negar el saludo Rocío Nahle a Pepe Yunes al inicio del primer debate, quiza haya sido muestra de como en una forma ordinaria eso es costumbre en otras entidades de la república,- quizá en la región centronorte del país,- pero no así en nuestro Veracruz, al menos por amor a Veracruz exigimos pleno respeto a toda la población de quienes nos visitan y deciden vivir en el solar veracruzano, y una forma es no despreciar un saludo, acción siempre de cortesía, buenos modales y respeto.

