Mexicana reinició vuelos, los militares no saben decir "NO"

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Diciembre 27, 2023, 07:02 a.m.





Al parecer no se sabe cuál es la logística que traen; normalmente un aeropuerto alterno es el más cercano para no tener mayores gastos de operación. Ojalá no resulten otros costos de naturaleza lamentable.

Muy posiblemente como Cancún, que es caro, y quizá no quisieron pagar los gastos por dicha operación aérea, pero sale contraproducente ya que vuelan más tiempo y de todos modos hay pagos que realizar en el aeropuerto en Mérida, de acuerdo al plan de vuelo.

Iniciar operaciones -en este caso aéreas- deben estar ajenas a simples visiones o incluso a órdenes superiores en la aeronáutica civil, pero por militares y quienes en su naturaleza y formación no saben decir NO, y sólo acatan las mismas, lo cuál en caso -como en otros- parece que son susceptibles de decidir con una precisión diferente.

El factor más importante en los aviones es el mantenimiento determinado por las horas de vuelo ante el desgaste de las piezas, pero la logística operativa va de la mano y está al igual que la conservación de las aeronaves se deben planear y programar, sobre todo en términos de seguridad humana.

Cabe la posibilidad que el aeropuerto de Tulum, no lo equipara adecuadamente -en términos de navegación- para operaciones comerciales, y lo cual no lo haría seguro para las aproximaciones aéreas a dichas instalaciones, y son muchas las dudas en el aire.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dio la recuperación de la Categoría Aérea 1 y con lo que vuelve a contarse con la seguridad aérea, y esta calificación permite no tener que depender en la recepción de asistencia para la autoridad de aviación civil en México desde los EEUU, pero hechos como ahora en el primer vuelo de la nueva era de Mexicana, podría ponerla en un riesgo de retornar a la Categoría 2.

Por mientras, a viables pasajeros puede causar una inhibición el obtener confianza en los vuelos de Mexicana de Aviación -versión Gobierno de la República- ante este arranque que no convence por el atraso y retraso en su destino original, y en un horario mañanero que complicó agendas en último martes hábil de la última semana de este año.









DE SOBREMESA

La autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana (UV) promulgada en noviembre de 2017, y momento histórico para la institución referente en materia de educación superior en la entidad, que implicó la reforma del Artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz, parece que seguirá siendo tema de discusión en la agenda del estado y en el país, pues desde la Sefiplan pareciera que buscan no respetarle lo que le corresponde.









UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Autorizado el Presupuesto de Egresos 2024 para el Estado y autorizado por el pleno del Congreso de Veracruz, se espera y desea que la Sefiplan no vaya a querer modificarlo -sería una tomada de pelo a los Diputados Locales- por todo el esfuerzo de análisis que implica, pero también que no se metan a disminuir en conceptos de obras y acciones más allá de las nóminas, así como, gastos de operación, mantenimiento y conservación, entre otras partidas, en busca de darle suficiencia presupuestal a temas distintos al desarrollo, infraestructura, salud, seguridad y educación.









UN CAFÉ LECHERO LIGHT DIVORCIADO

El relleno sanitario en Xalapa -conocido por su ubicación "El Tronconal"- se ha venido diciendo que en un par de años requerirá de una mayor área para recepcionar los desechos sólidos de la capital, pues incluso su ampliación ya va para veinte años de funcionamiento, y se habla que más o menos ahí se depositan entre 340 y 350 toneladas diarias de basura. Esto lleva a que La Atenas Veracruzana necesite atención del sector Gobierno estatal, federal, pero también de todos los legisladores que representan a la sede de los Poderes del Estado, o de lo contrario, el tema escalaría a pisos de afectaciones en la salud pública.









¡ES CUANTO!









