Máxima alerta por ola de calor; cuidado con incendios forestales

La sequía encima con escasez de agua y los incendios forestales que puedan presentarse, elevan la necesidad de una máxima atención ciudadana que evite situaciones complejas para la comunidad en su conjunto.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC) comunicó un aviso especial por una ola de calor en la entidad, con un aumento de las temperaturas y baja probabilidad de lluvias en los próximos días. Los modelos de pronóstico indican que la presión atmosférica seguirá bajando en el centro-sur y norte-noreste del país, lo que permitirá un mayor flujo de aire cálido y la formación de un anticiclón, que causará subsidencia y, como resultado, un ambiente cada vez más cálido con baja probabilidad de lluvias y tormentas.

Lo anterior, nos lleva a sumarnos al esfuerzo de la Protección Civil del gobierno en términos de prevención y emergencias que se puedan presentar.

La voluntad institucional requiere también de la participación ciudadana para atender la inmediatez por la ola de calor y evitar algunos posibles incendios provenientes de conductas humanas.

La población debemos extremar precauciones y evitar posibles golpes de calor, la insolación, calambres, deshidratación y enfermedades gastrointestinales debido a las altas temperaturas, que en próximas horas y días estarían superando los 40 grados.

En este sentido, habrá que estar atentos a la posible identificación de síntomas igual en los menores de edad que en adultos mayores, pues la sed intensa, disminución del volumen de la orina, y otros indicios como boca seca, dolor de cabeza e incluso vértigo, son de las recomendaciones de médicos y especialistas.

Es importante decir que no están permitidas las quemas agrícolas; no hay las condiciones que faciliten su control; se recomienda no hacer fogatas; no accionar algún manejo de fuego, y es que estas observaciones que se deben atender por la población nos evitaría cualquier otro problema de vulnerabilidad a las personas y sus bienes.

Debemos de aceptar como población que entre el calor y la falta de lluvia, resultan una combinación de elementos propicios para los incendios forestales en diversas regiones del estado.

De ahí que al ver o saber de un incendio, se nos recomienda notificarlo al teléfono número 800 INCENDIO o al 911 de EMERGENCIAS.

DE SOBREMESA

Lo valioso en términos de la prevención y emergencia está en “la previsibilidad” de todas las consecuencias de los actos de autoridad y las normas emitidas, que conforman ese conjunto de reglas, que al final son prácticas: impactan en la esfera social y en los patrones de conducta, de ahí la gran importancia que la población entendamos y atendamos todas las recomendaciones de Protección Civil y que promueve la titular del sector estatal Dra. Guadalupe Osorno.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Aún cuando haya días de sol que puedan llegar a alentar exponerse al astro rey, autoridades de protección civil y salud recomiendan que en lo posible permanezcamos en la sombra, tomar líquidos sin alcohol o bebidas muy azucaradas, utilizar sombrillas, ropa ligera, holgada y de colores claros, así como no realizar ejercicios o trabajo intenso y que no sea prolongado durante las horas de más calor.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

El gobierno del estado – se sabe – tiene seis helicópteros y por lo menos 3 para los apoyos mínimos policiacos y de “protección civil”.

Incluso cuentan con equipos para atender los “incendios forestales”; 3 Bamby-Bucket (cubetas) y un equipo que consiste en un tanque ventral, para Helicóptero Bell 407 con pilotos de experiencia para esos trabajos tan especializados, pero siempre lo mejor será no tener que ocupar esas herramientas.

UN CAFÉ DE OLLA DE BARRO

No está de más que para prevenir infecciones gastrointestinales, diarrea y cólera también es necesario desinfectar frutas y verduras, ingerir alimentos bien cocidos o fritos y el aseo correcto de las manos en la preparación de los alimentos y después de ir al baño.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com