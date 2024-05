Las urnas abundandes con votos; derrotan regimen

Siempre que las urnas resultan abundantes en votos - derecho, responsabilidad y expresión de la ciudadanía - se traduce en un mensaje de querer cambiar para ser mejorares, y esto incluye como posibilidad, que hable incluso el silencio social.

Este fin de semana debieron haberse sostenido encendidas las luces de alerta en el tablero del régimen federal y local en torno a Veracruz.

Los movimientos de coacción, presión y reacción de gobiernos - federal y estatal en Veracruz - contra actores y activistas de la coalición PAN-PRI-PRD sólo dejan claro que al puntero es al único que se trata de atajar y atacar, en este caso a Pepe Yunes y las fórmulas que le acompañan.

El mal humor social imperante y hasta el silencio que habla por las alteraciones - Incluso - a la burocracia y su familia, pero sin descontar el mal gobierno en Veracruz, presume una jornada electoral poco cómoda para las estimaciones que decían y dice el sector gobierno y Morena.

Se esperan y desean que haya urnas abundantes de sufragios,- ahí se verá y confirmará lo que hoy y a diario se dice en torno a "las tendencias y las encuestas verídicas" - pues, el termómetro para la medición previa a las elecciones sólo arrojan datos indicativos, más no decisivos, y estos se manifiestan sólo con votos, y de resultar abundantes de sufragios las urnas - como se espera, desea y creo sucederá - la transición en Veracruz les habría durado solo seis años con Cuitláhuac García, y eso por el efecto AMLO, nada más.

Las líneas de inseguridad en los días por venir - a menos de dos semanas - y viéndo la conducta del gobierno del estado que con descaro busca intimidar e inhibir el voto y el resultado a favor de la coalición de fuerza y corazón por Veracruz, lleva a sospechar que el intento de ensuciar la jornada, la encaminan a robarse el proceso en términos de los resultados y ahí es donde todas las autoridades electorales o sea; árbitro (INE-OPLE) y poder judicial, habrán de no fallarle a la sociedad y democracia, con la máxima transparencia y libertad del cuidado de toda la elección.

DE SOBREMESA

El discurso de los titulares de los Poderes - federal y local – que han venido expresando en torno a que no intervendrán ni dejarán que colaboradores participen fuera de la normatividad en las elecciones actuales, es tan falso que es la hora que no activaron,- y creo que ya no activarán,- pues todos los órganos de control o sea ; (SFP) "Secretaría de la Función Pública" y "Contraloría General del Estado" , incluso en algunos Ayuntamientos y hasta en Organismos Autónomos, poco o nada están haciendo para evitar y contrarestar lo que se está suscitando.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

En la marcha rosa de hace unas horas en Veracruz y México, y en Xalapa, entre otros los músculos ciudadanos mostrados por esta expresión social, han sido varias, pero en especial la aparición de cientos de servidores públicos con sus familias, amas de casa, ni se diga de los empresarios y líderes entre la comunidad en varios segmentos, situación que no debe tener tranquilos a más de uno de los tantos operadores oficiales y del régimen.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Las acciones y conducta de los servidores públicos del estado en contra de militantes de la coalición fuerza y corazón por Veracruz - casos hay muchos - como sucedió en Yanga por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Transporte, ni asuntos internos, contraloría interna y unidad administrativa del sector correspondiente, van a implementar sanción alguna, todo será puro Bla Bla Bla !!!

¡ ES CUANTO !