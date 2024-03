La unidad en política delata lo contrario

Marzo 04, 2024, 07:06 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Marzo 04, 2024, 07:06 a.m.

Sociólogos y estudiosos de la conducta humana, así como del comportamiento de las personas en la actividad política coinciden en sentido afirmativo que en "el momento mismo que un político habla de unidad se deja ver que existe desunión".

Las diferencias de enfoque en la política se entienden y hasta se justifican -en el buen sentido- entre rivales y adversarios, pero no entre los miembros de un mismo grupo, equipo o partido.

El historiador y Gral., Carl Von Clausewitz, decía que casi generalmente nos inclinamos más a creer lo malo que lo bueno, a exagerarlo sin visible causa y "que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero que los conflictos se resuelven, por consenso o por violencia". De ahí una de sus frases; "la guerra no es simplemente un acto político, sino también un verdadero instrumento político", y esto es tratando de entender la guerra como la política, y claro está, guardando sus proporciones.

Hasta el momento, la selección interna en Morena para designar - con sus propios métodos - a los candidatos a senadores, está causando más rosones y heridas de las que se pudieron estimar, y pueden aparecer más, pero en el entorno de las candidaturas a diputaciones federales y locales por Veracruz, y es que casi todo empezó desde la elección para gobernador del estado, pues los grupos no parecen aún superar sus diferencias, ni conformes.

Y es que, "en la fórmula del Gral. Clausewitz, en política sin las diferencias y des-uniones, no hay política, y por lo tanto, ha de tener lugar sobre un campo dividido e incluso fragmentado para continuar en la guerra (la política)". Y estas vicisitudes se han presentado en muchos partidos políticos y en varios momentos,- sobre todo en las dos recientes décadas,- y no es un escenario nuevo o único el que ahora vemos se está dando e incluso aún falta por verse mucho más, y quizá no sólo en Morena.

Justamente esas diferencias internas son las que ha llevado a todos los partidos políticos a unirse con otros aunque en algún momento hayan sido rivales y adversarios o incluso, enemigos.

La unidad siempre tiene enfrente latiendo a la desunión, y ésta es una posibilidad que hoy se hace vigente al interior de fuerzas políticas y actores políticos, y en Morena ocasionará fracturas, y factores a favor de la oposición.

En el arte de la política hay dos permanentes rutas y a veces tiene expertos estrategas para ambas líneas de acción, sea para "unir" o "separar". Michael Walzer, un experto en Filosofía Política y quizá de los más importantes en Estados Unidos, desde su muy particular perspectiva de izquierda opina que hay momentos de unidad, pero a la vez hay otros de separación, y que no separarse a tiempo puede ser tan fatal como no unirse a tiempo, así que en este sentido habrá mucho por verse durante estos tres meses previos a la jornada del 2 de junio.

"El pueblo se equivoca a veces en política y algunos políticos también, y a veces los mismos encuestadores y las encuestas, resultan igual".

