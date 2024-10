La conceptualización y análisis para ser secretario de despacho

Hablar de los requisitos para ser Secretario de Despacho en el Gobierno de Veracruz, es tema que igualmente está en la agenda inmediata del venidero Congreso y de los diputados y diputadas de la 67 Legislatura.

Y es que de acuerdo con el artículo 50, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deberán ser veracruzanas o veracruzanos. Requisito que se replica en el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Desde hace varias administraciones estatales se ha vuelto costumbre legislativa que el H. Congreso del Estado conceda favorablemente las solicitudes del Titular del Poder Ejecutivo en turno para dispensar el requisito de ser veracruzano a personas que no lo son y que son designadas al frente de Secretarías de Despacho.

No obstante, dicho requisito no sólo está en la Ley sino en la Constitución, por lo que el Congreso no autoriza una dispensa de Ley ¡sino de Constitución! Es decir, un Poder que no tiene facultades para reformar la Constitución (se requiere el voto de las 2/3 partes de los Diputados y la mitad más uno de los Ayuntamientos) en los hechos la modifica en relación a un individuo en particular, para que, a pesar de no reunir el requisito de ser veracruzano, se designe a una persona como Secretaría de Despacho.

Además, no debe perderse de vista que el tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución local fue reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 11 de mayo de 2020, y conservándose la condición de ser veracruzano para ocupar una Secretaría de Despacho, en los mismos términos que se aprobó en la reforma integral a la Constitución Local del año 2000 durante el sexenio de Don Miguel Alemán Velasco.

En conclusión, sería necesario suprimir el requisito en la Constitución y dejarlo solamente en Ley para que realmente fuera una “dispensa de ley”, así lo creo y pienso.

DE SOBREMESA

El verdadero poder en el poder legislativo, resultan ser las comisiones legislativas permanentes, ya sea por presidir o para también integrarlas.

Actualmente existen en la Legislatura del Estado 41 Comisiones Permanentes y que están previstas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la salvedad de la adición que sufrió y que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 12 de agosto, “en aras de crear la Comisión Permanente para la Atención y Seguimiento de la Regularización y Situación Jurídica de los Predios Escolares”, misma que entrará en formales funciones a partir de la próxima LXVII Legislatura, de acuerdo a la respectiva disposición de carácter transitoria, máxime que hay una Comisión Especial todavía, y que estará en vigor hasta que termine esta Legislatura, y cumplirá las funciones por las cuales fue creada mediante un proyecto de Punto de Acuerdo de la (Jucopo) Junta de Coordinación Política.

Dicho de otra forma, en concreto: “al día de hoy se cuenta con 40 Comisiones Permanentes en activo”.

Así pues, los Grupos Legislativos como lo establece la norma interna del Poder Legislativo de Veracruz, estarán por ir definiendo el acomodamiento de sus fichas en el tablero de las comisiones y con ello, midiendo y equilibrado fuerzas.

Todas las comisiones son importantes y relevantes, pero sin duda para diputadas y diputados suelen ser solicitadas más unas que otras - en un proceso de estira y afloja - sobre todo entre quiénes coordinarán los grupos legislativos e incluso, en aquellos representantes populares que no forman parte de ellos. Esta historia apenas se está escribiendo en torno a la LXVII Legislatura y creo dará mucho de qué hablar de aquí al día 5 de noviembre que habrán de tomar posesión y rendir protesta.

La definición en términos de integración de las Comisiones Permanentes, por lo que hace a su inmediatez, será crucial para que la H. LXVII Legislatura garantice o no la continuidad de los trabajos que de manera constitucional, legal y reglamentariamente deben seguir su curso, así como para proceder al desarrollo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno,- último de Cuitláhuac García,- lo que amerita, como sabemos, la realización de las Comparecencias de las y los Secretarios de Despacho y sus equivalentes (Coordinación General de Comunicación Social), previo a la Toma de Protesta de la Gobernadora Rocío Nahle.

Los próximos diputados y diputadas irán paulatinamente midiendo fuerzas en los venideros días, tarea en la que Esteban Bautista Hernández y Tanya Carola Viveros Cházaro, y en coordinación con otras de las fuerzas en el entorno de la Gobernadora Rocío Nahle, tendrán intensas reuniones y encuentros, que permitan armonizar la distribución e integración de todas las comisiones legislativas permanentes.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com