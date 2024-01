Iniciaron precampañas y sin blindaje electoral

Ningún partido u organismo político reconocido por el árbitro electoral -que se sepa hasta la fecha en Veracruz- o alguna organización social, ha pedido al sector Gobierno en su conjunto que anuncien y hagan público el ejercicio de cuidar los recursos humanos, materiales, financieros y de todo orden, y evitar entrometerse en la ruta de la jornada y proceso en marcha.

Partamos de reconocer que la alta discusión y polarización del país en la agenda transexenal del 2024 transita por una carretera con un fuerte nivel del lenguaje y hasta mal humor social, y que podría aumentar.

Con el banderazo de salida del árbitro electoral y de los partidos políticos resulta insalvable que la observación lleve a pensar que es urgente iniciar el blindaje electoral correspondiente.

Las circunstancias de la época actualmente deben servir de alertamiento para las áreas normativas y administrativas responsables del cumplimiento de todas las reglas de operación en la administración pública -incluyendo a los organismos autónomos- en especial deben conectarse con las Fiscalías Generales, local y federal, y con los árbitros: INE y OPLE.

La participación ciudadana debe ser una pieza clave para construir elecciones más libres, transparentes, seguras e informadas para que haya urnas abundantes de sufragios, pues la jornada electoral empezó de tiempo atrás. Esto lleva a suponer que "se razona y vota por la persona", ante la mezcla de corrientes de pensamiento político, y que ahora son coalición, pero que durante todo el tiempo fueron plenos adversarios y cabales rivales, que ahora les une el bienestar de México y Veracruz.

El NO blindaje electoral a tiempo, puede incluso llevar a la intervención de otras fuerzas no lícitas ni electorales, a la violencia e incluso acceso de recursos no legales, de ahí la observancia para que no se tarden más en blindar el proceso, de lo contrario, no valdrán las quejas de los actores.

EL BLINDAJE ELECTORAL es una cuestión de manifestación de voluntad institucional y política de la autoridad, porque ya en la ley electoral hay un cúmulo de obligaciones por parte de los servidores públicos, pero es importante que los titulares de los tres Poderes se pronuncien instruyendo y exhortando a sus subordinados a que se conduzcan en el marco de la ley, y toda la normatividad ya sea mediante un Acuerdo o de Lineamientos de los Órganos de Control, tal cual lo exigieron muchos de quienes hoy son altos servidores públicos y que lucharon porque se establecieran ese tipo de normas, ¿o no fue así ?

Muy poco sirve o aporta que los titulares de los Poderes -en todos los niveles: federal y local- expresen que no intervendrán ni dejarán que sus colaboradores participen fuera de la norma en las elecciones, sino activan acciones desde los órganos de control; "Secretaría de la Función Pública, Contraloría General del Estado y similares, incluyendo a los ayuntamientos".

Del 2 de enero al 10 de febrero es el periodo de PRECAMPAÑA para gobernador de Veracruz, y del 22 de enero al 29 de marzo será el relativo a Diputados de Representación Proporcional y Mayoría Relativa al Congreso del Estado. Y para esas fechas ojalá exista el blindaje electoral, de no ser así, que nadie se queje.

Continúan cambios en el Poder Judicial del Estado en la estructura de la Dirección de Administración, y se vislumbran ajustes en áreas sustantivas.

