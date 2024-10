Dos veracruzanos contribuyeron a la llegada de Sheinbaum y Nahle

Don Miguel Alemán Valdés y Don Adolfo Ruiz Cortines, dos de los veracruzanos más distinguidos en la historia, y que en su paso por las instituciones —los hechos así lo describen—, como Presidentes de México, son una muestra palpable de que valoraban a la mujer mexicana, y por eso apoyaron su lucha por participar, que nació hace casi cien años.

Ese apoyo histórico, ahora consumado en el sexenio de Don Andrés Manuel López Obrador, es innegable aceptar que pasó por las manos de ellos y nació en las manos de dos veracruzanos bien recordados.

Los que estamos a unas horas de vivir este histórico momento —1.º de octubre en la CDMX por la transición federal y 1.º de diciembre en Xalapa por el relevo sexenal— quizá hace algunas décadas lo hubiéramos visto como inimaginable.

Y es que, en 1947, durante el gobierno del Presidente Miguel Alemán —el primero de los mandatarios civiles en nuestro México contemporáneo—, "se les reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en los procesos municipales". Además, durante esa etapa presidencial, apoyó al sector turístico, al medio ambiente, a la salud, a la promoción de la educación y la tecnología, al campo y a la defensa de los derechos de los sindicatos de mineros, ferrocarrileros, azucareros y petroleros.

Y a Don Adolfo Ruiz Cortines se le tiene como un hombre ordenado y sin apego a la riqueza personal, austero, transparente, que "promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho de las mujeres a votar en el ámbito federal (1953)", cumpliendo con ello una de las promesas de su campaña.

Ambos políticos veracruzanos supieron recoger el sentir de muchas luchadoras que apoyaron la contienda revolucionaria. Y todos esos antecedentes históricos fundamentales hicieron posible que hoy veamos un fenómeno social tan importante como será la llegada de dos mujeres a la Presidencia de la República y al Gobierno de Veracruz: Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle.

La historia de México y Veracruz —cuentan nuestros abuelos y bisabuelos— tiene muy presentes la imagen de Don Adolfo Ruiz Cortines y Don Miguel Alemán Valdés, en el momento del relevo entre paisanos, y es que ambos siempre lucían sonrientes y fotogénicos, gracias a su popularidad, como me contaron en alguna ocasión dos personajes veracruzanos: Don Juan Maldonado Pereda (QEPD) y Don Gustavo Nachón Aguirre (uno de los más conocedores del universo carretero como servidor público).

De igual forma, la próxima imagen de toma de protesta presidencial será de las más históricas en el presente y en el devenir.

Así pues, en unas horas, el próximo martes primero de octubre, Claudia Sheinbaum será la primera mujer en asumir el Poder Ejecutivo y la Presidencia de México.

"Es tiempo de las mujeres y también de la transformación", lo ha dicho Doña Claudia y, el sábado pasado desde Alvarado, lo volvió a reiterar Doña Rocío Nahle.

En medio de los vaivenes por desafíos en la economía, diferencias diplomáticas, en la víspera de la revisión del T-MEC, elecciones en EUA y una elevada discusión ante la inseguridad, habremos de ser testigos del histórico momento en el que una mujer habrá de recibir la banda presidencial en México.

Y como bien me dijo el Ingeniero Don Gonzalo Martínez Corbalá (QEPD) en 2010, comiendo en un restaurante de la colonia Roma en la CDMX: "Ya estamos cerca de un Presidente con origen en la izquierda y no tardará en llegar una mujer, como ya lo hemos visto en otros países del continente". Y ese día llegó.

El político y diplomático, como hombre de izquierda, miembro del consejo editorial del periódico La Jornada y quien fue secretario particular del General Lázaro Cárdenas, siempre tuvo una gran visión de Estado, no solo de México sino del mundo, y en particular de Latinoamérica. Ese era Don Gonzalo T. Martínez Corbalá, quien el próximo 17 de octubre cumplirá su séptimo aniversario luctuoso.

DE SOBREMESA

Las actuales legislaturas federales, a través de los diputados y senadores, habrán de ser los primeros testigos, entre los poderes, de este día y hecho histórico que observará y vivirá la población mexicana, así como los principales líderes latinoamericanos y de otras partes del mundo.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Amigos lectores, el monumento que está ubicado en el margen de la caseta de cobro de Dos Ríos —entre Xalapa y Cardel— tiene a las dos figuras veracruzanas que tienen relación con la historia que hoy estamos viviendo: Don Miguel Alemán Valdés y Don Adolfo Ruiz Cortines. Desde ahí pareciera que observan los hechos en el México y Veracruz de hoy, de ahora y para siempre.

Justo en ese tramo carretero está ubicado el monumento, pues la construcción y la ampliación de las comunicaciones y de la red carretera durante sus mandatos fueron una prioridad, nos cuenta la historia.

¡ES CUANTO!

