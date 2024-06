Discriminación a personas en negocios xalapeños

Entendiendo que la Ley de Protección al Consumidor, es la norma encargada de promover la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, "y que no prohíbe la entrada con alimentos o bebidas de otros lados a todo establecimiento, restaurante o negocio", es ahí donde se protegen posibles actos de discriminación.

Con base en esta ley, la PROFECO reconoce al consumidor siete derechos: a la información, a elegir, "a no ser discriminado", a la protección, a la educación, a la seguridad y calidad, y a la compensación.

Dicho esto, he sido testigo en algunos establecimientos de Xalapa donde personas que buscan ingresar con alimentos adquiridos en otros sitios no les permiten acceder, e incluso se le ponen frente a ellos en la puerta advirtiendo no dejarles ingresar con alimentos y bebidas.

Y es que existe un servicio de lavado de autos que también ahí cuentan con cafetería y venta de productos alimenticios, pero no tienen ni deben evitar el acceso a quien o quienes llevan en su poder algún producto adquirido en otro sitio, muy a pesar de llevar el auto a limpieza.

Mal por el vendedor de servicio y sus empleados, y mal también por autoridades que lo permiten - toleran y omiten hacer valer la ley de Protección al Consumidor - y es que estos excesos como el permitirlo es un agravio al caer en la figura de discriminación, y por supuesto hace mal quien recibe esa acción al no proceder en denunciar y quejarse por las vías posibles a su alcance.

Ahora bien, la PROFECO ya ha disminuido su presencia, al menos en Xalapa ya no hay ni representación u oficina, y hoy día la difusión de sus acciones está en una mínima expresión, salvo por las intervenciones que tenía en las mañaneras desde el Palacio Nacional, Don Ricardo Sheffield, hoy flamante Senador electo por Guanajuato.

Y otras autoridades - en Xalapa - también deben atender estos casos, tarea que ojalá no crezca ni altere conductas.

DE SOBREMESA

En negocios discriminatorios lo que NO omiten es decir a los clientes; "incluyo la propina en la operación a través de la terminal bancaria o será en efectivo", son unos descarados.

Debemos tener presente que la propina en México no es de carácter obligatorio, pues la PROFECO indica que es "opcional" dejar entre el 10% y el 15% del consumo total (gratificación), pero también si el servicio es del agrado del consumidor se puede dejar el 5% más, sin embargo, en ningún establecimiento se debe de exigir, pedir e incluso, ni siquiera mencionar.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Este miércoles inicia la edición 100 del Carnaval de Veracruz 2024 (del 26 de junio al 2 de julio) siendo denominado “el más alegre del mundo”, se esperan sorpresas durante la tradicional ceremonia de la “Quema del Mal Humor”, ritual en el que se quema una figura que representa todo lo malo del año previo, para dejarlo atrás, ya veremos de qué trata ahora.

Suerte y a bailar, a divertirse y disfrutar sanamente con alegría familiar esta centenaria fiesta veracruzana.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Se anuncia por el estado que dentro del Parque Natura en Xalapa - área natural protegida - se habrá de ubicar e inaugurar un santuario de vida silvestre, que llevará por nombre "NATURALIA", donde albergarán más de 300 ejemplares animales, y de diferentes especies, pero sobre todo mamíferos, aves y reptiles.

Valdría la pena que esta acción en favor de la vida silvestre no eluda las políticas públicas prioritarias de la SEDEMA para poder atender las normas ambientales que corresponden, como en el caso de Totalco y Granjas Carroll.

Algunos ambientalistas están empezando a mostrar posturas en contra de este proyecto, por temor a que resulte en una práctica de tráfico de animales, así como en la sustracción de sus hábitats naturales a las especies ahí depositadas.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

El Mtro. Pedro Miguel Rosaldo García,- miembro de una familia en Coatzacoalcos querida y reconocida,- quien ha atendido la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en la Secretaria de Energía (SENER), junto a la ahora Gobernadora Electa Rocío Nahle, y quien lo ha convocado para ocupar la Subsecretaría de Egresos en la Sefiplan, despierta buenas expectativas en la conformación del gabinete de arranque venidero.

El próximo subsecretario es hijo del Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, médico pediatra, y ex diputado por el PRD, y quien tiene trayectoria política, pública y social en el antiguo Puerto México, hoy Coatzacoalcos.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.