Después de proceder el desafuero al fiscal de Morelos ¿qué sigue?

Un futbolista parece ir ganando la batalla a un abogado por la ruta de la autopista política y no jurídica.

Hay quienes pierden de vista que la durabilidad en el escenario del quehacer político y público -Nacional, Estatal o Municipal - no es eterno ni los puestos están escriturados.

La compleja relación del todavía gobernador Cuauhtémoc Blanco con el Fiscal General Uriel Carmona en el estado de Morelos, desde que se vio participar en este enfrentamiento a la Jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Shienbaum, se pronunció en varios momentos, se esperaba que lo político y jurídico estarán peleando en la arena de la agenda nacional, pues el tema ha ido siendo empujado al cuadrilátero electoral.

Es de suponerse que el manager y asesores de la virtual candidata a la Presidencia por Morena, tratarán de evitar que la Doctora Shienbaum Pardo caiga en distracciones de la contienda que le ocupa y dejar que sea Cuauhtémoc Blanco y Uriel sigan el pleito que nació entre ellos desde 2018 y que por la muerte de la Joven Ariadna López, hacen revivir las diferencias entre Blanco y Carmona, pleito que no resolverá la vida de la joven fallecida.

Pocos hablan de cómo se resolverá el asunto del feminicidio de la mujer que apareció en una de las carreteras que comunican a Tepoztlán, y todo está en el escenario político, no jurídico y menos en lo humano y la justicia que piden familiares de la víctima, de eso nada se sabe o comunica.

Y desde un principio de este conflicto político la interpretación y el mensaje que se entiende -no que se justifique- es que la reaparición política del ex Gobernador de Morelos Graco Ramírez,- por cierto, tabasqueño de origen,- al anunciar su apoyo a Xóchitl Gálvez, y advertir ante medios de comunicación de la existencia de algunas y supuestas carpetas de investigación que ponen en la agenda actual al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, accionaron los resortes del poder y el régimen en busca de no afectar la imagen y en votos a Morena y el PT no sólo en Morelos sino en la Cdmx y el país.

La presión ha sido a tal grado que ya al menos Graco, ni aparece cerca de Xóchitl Gálvez y muy poco se conoce de la movilidad que anunció tendría desde hace algunas semanas.

En plena recta final del sexenio de uno de los mejores futbolistas en la historia de México y ante el procedimiento de desafuero del FGE de Morelos, supondría que se van a encontrar acuerdos en busca de no caer en una situación de ingobernabilidad que hasta pueda alimentar a la delincuencia, pues en el Poder Ejecutivo y el órgano autónomo - como en todos los casos - deben resultar adversarios en una visión más no en la acción institucional, y menos en una entidad como Morelos en donde la inseguridad sigue ganando la batalla a las fuerzas de seguridad, según informes que oficialmente difunden desde el sector Gobierno.

DE SOBREMESA

Desde 2014 a la fecha han salido 17 Fiscales Generales de los Estados, en medio de una gran discusión y polarización política nada bien habla del respeto a los Organismos Autónomos, y mucho menos abona a favor de la armonía, paz y concordia social, y sobre todo, de seguridad y confianza a la sociedad, pues siempre existen otros métodos para revisar temas de interés aún en las diferencias de enfoque entre lo legal y político, a través del diálogo.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT DIVORCIADO

En MORENA ya con la experiencia de cinco años de gobierno, bien harían en potenciar cuadros que están "probados y aprobados" como lo dice la trayectoria política y administrativa de algunos de ellos, y que no son muchos por cierto.

En ese enfoque cae Fernando Arteaga Aponte, y quien ya fue Diputado Federal Suplente de todo un referente de la política de alto nivel con Don Juan Maldonado Pereda, de los cuadros más honestos que formó el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, y a quien cita con admiración don Andrés Manuel López Obrador, con frecuencia.

El actual diputado local Fernando Arteaga, ya fue regidor del Ayuntamiento de Veracruz, laboró para la Profeco en Tlaxcala, Procuraduría Agraria en Toluca, Delegado de Gobernación en Córdoba, Orizaba y el Puerto Jarocho, Director General de CECYTE en la entidad, y donde el reconocimiento nacional a los 17 planteles por aprovechamiento los llevó a 32; es decir, nacieron 15 más.

El famoso "Huevo" Arteaga hizo famosas las Posadas Decembrinas con la organización Fuerza Veracruz, A. C., y desde ahí apoyó con medicamentos, despensas, láminas, enseres, silla de ruedas, muletas, andaderas, bastones, entre otros artículos, misión y acción que es su característica en poco más de tres décadas de trabajo social con la participación ciudadana.

El Huevo se posiciona como el virtual candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral 12 con cabecera en Veracruz por Morena.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV - JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Animas en Xalapa, Ver.

