Boca del Río, cuna del turismo deportivo en Veracruz

Julio 18, 2023, 07:41 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Julio 18, 2023, 07:41 a.m.

Del 23 al 30 de julio, Boca del Río contará con un sin fin de actividades por las fiestas de Santa Ana 2023.

Como ya es tradicional, la ciudad de Boca del Río, recibió a cientos de corredores para competir y convivir este fin de semana en dos distintas carreras, consolidándose así como un referente en el turismo deportivo.

Durante el fin de semana se vivió la Carrera Conmemorativa Santa Ana 2023 3K y 5K donde más de 400 participantes lograron obtener la medalla "B" de cuatro coleccionables que completará la palabra "BOCA".

En esta carrera pedestre participaron atletas provenientes de Córdoba, Xalapa y de otros estados como Puebla, además de municipios cercanos a Boca del Río y Veracruz, sumándose más de 400 corredores y mascotas.

"Gracias a la confianza de todos los participantes en cada uno de los eventos deportivos que se realizan en Boca del Río, la ciudad se posiciona como la cuna del turismo deportivo en el estado, generando además una importante derrama económica en todos los sectores de la ciudad", indicó el munícipe boqueño.

El alcalde boqueño, Juan Manuel Unánue Abascal, hizo la invitación a competir el 23 de julio en la segunda edición de la Carrera Conmemorativa Santa Ana 2023 3K y 5K, que permitirá seguir con la colección de las letras de BOCA, en esta ocasión corresponderá la "O".

TRIATLÓN FUGA A LA ISLA DE SACRIFICIOS

Este domingo cientos de atletas de diferentes partes del país, participaron en la 11va. Edición del Triatlón "Fuga a la Isla de Sacrificios", que se llevó a cabo en las playas y bulevar de Boca del Río.

Con estas competencias Boca del Río se consolida como un referente para el turismo deportivo, donde también más de 400 participantes hicieron presencia sumándose cuerpo técnico y familiares.

ACTIVANDO EL CORAZÓN DE BOCA

Para cerrar el fin de semana e impulsando la movilidad en la cabecera municipal, se respaldó el programa "Activando el Corazón de Boca" los días sábado y domingo, en el que participaron emprendedores, artesanos, músicos y artistas.

Realizándose la presentación del libro "Memorias de secundaria", Dj con "noche retro", la obra de teatro "Entre Walt y los recuerdos", música tradicional de marimba, Danzón y la presentación del payaso "Farolito".

En otro tema, el que sigue arriba en las preferencias muy posicionado para alcanzar la candidatura a la gubernatura por el Frente Amplio por Veracruz, es el licenciado Héctor Yunes Landa.

A juicio de los veracruzanos, es el aspirante a vencer por su capital político inalcanzable de más de un millón 300 mil votos de la pasada elección, y además de ser el de mayor experiencia y el más conocido según encuestas y sondeos de opinión con la población.

En el terreno, del mismo Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, también se fue a la cabeza con más de 50.6 por ciento, dejando en el camino a Santiago Creel con 10.5; Enrique de la Madrid con 10; Beatriz Paredes con seis y Miguel Mancera con 5 por ciento.

Todo esto significa que los adversarios de Morena en todo el país para el 2024 se preparan y sin problema a una lucha democrática en donde el factor AMLO, sigue firme, no así en la percepción de la gente porque el político tabasqueño no va a estar en la boleta electoral y la gente va con todo a una lucha electoral histórica de pesos y contrapesos, entiéndase equilibrio de poder. Porque ya no hay carros completos. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas