Berrinches y rabietas, recurso de opositores

Es curioso cómo, en tiempo y forma, encajan los refranes mexicanos: “dar sopa de su propio chocolate” lo que significa pagarle con la misma moneda a alguien, sobre todo si se trata de una persona abusiva o ventajosa, o que suele presionar a otros para obtener lo que quiere. En pocas palabras es la cruda realidad para Alito Moreno en su queja, protesta, disgusto contra el periódico Reforma por divulgar sus múltiples residencias y hasta su playa privada y esos excesos como gobernador de Quintana Roo, legislador y dirigente partidista, grabaciones divulgadas recientemente del saqueo a las arcas del Partido en moches y más moches. Ahora que pretende su nueva reelección por ocho años al frente del partido en decadencia. Se queja del mal trato del Reforma cuando lo utilizó tantas y tantas fake news, mentiras, chismes y rumores contra AMLO y la 4T. “Machetazo a caballo de espada” dirían otros.

Marko Cortes, junto a Zambrano, PAN y PRD, formaron alianza, junto a Alito, en defensa de intereses de esa oligarquía expulsada del presupuesto público, y que la usaron para denostar la figura de AMLO y los logros y avances de la 4T. Ellos con el financiamiento de Claudio equis doblegaron a sus mezquinos intereses a Reforma, Universal y Financiero para recuperar el control del país que devastaron, apoyados por los medios convencionales y una pléyade de analistas, comentaristas, intelectuales orgánicos para hacer guerra sucia con el fin de desestabilizar al cambio de régimen alcanzado por voluntad popular en el 2018 y ratificado en el proceso electoral del 2024.

Ahora, el PRI y el PAN, buscan refugiarse en próximas victorias, creando nuevos partidos, gracias a la marea rosa, esa que Claudio equis les financió, apoyados con una sociedad civil ficticia y organizaciones sociales inventadas a su conveniencia. Abandonar al tricolor y al azul celeste para optar un rosado pálido y simplón. Se suma Eduardo Verastegui y su extrema derecha trompista, cuasi religiosa y multinacional. Del PRD ni sus luces, ya está formalmente desaparecido, sin edificio propio ni subsidios formales, brinca que brinca para arañar a la opinión del pueblo, que abandonó y traicionó, hoy arrinconados por la dupla PRI/PAN olvidándose de esos militantes asesinados, secuestrados y encarcelados desde el periodo de Salinas de Gortari. La Fuerza y Corazón por México, fracasó el 2 de junio, ya que los dejó sin gubernaturas, ni mayorías en congresos, federal y estatales y muy probablemente sin el financiamiento coordinado por Claudio equis y sus compinches.

Marko Cortés, será desplazado como dirigente panista, pero le pide a Elon Musk que construya fábricas de Tesla en los cuatro estados gobernados por el PAN. Ya que el multimillonario anunció que frenará la construcción de su Gigafactory en Nuevo León hasta que pasen las elecciones de EEUU pues Trump amagó con imponer aranceles a los autos fabricados en nuestro país con capital de otras naciones. Oportunismo puro.

Paralelamente jueces, magistrados y ministros del poder judicial andan desbocados pues piensan que serán desplazados con el inminente Plan C, moviendo “mar, cielo y tierra” para influir en la opinión pública desinformada y curiosamente sobre informada, esa que naufraga entre el consumismo y la depresión por no alcanzar el sueño dorado de promesas de los oligarcas imperiales, de dentro y fuera del país.

Hasta Xóchitl Gálvez amenaza con movilizaciones si la sobrerrepresentación no les favorece, pues se enfrentaron al proceso electoral sin un plan de gobierno ni un proyecto de nación, solo defendiendo los intereses de grupos empresariales, los que destinaron miles de millones de dólares en contratación de robots de redes sociales, en medios, y alianzas con analistas y conductores, expulsados del presupuesto del gobierno. Dineral usado en movilizar ciudadanos en acarreos para el control y saqueo de la nación. Los partidos, empresas, medios y sus analistas se movilizan también en contra de la sobrerrepresentación de Morena. Intereses que se oponen a que Morena obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, esa que obtuvo en las elecciones, por el voto popular.

Es falso que exista sobrerrepresentación, Luisa María Alcalde abundó sobre criterios de la carta magna. En el fondo, no quieren que se tenga la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En la Constitución, en su "Artículo 54: Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, por mayoría y plurinominales sumados (Morena tendrá 248) [...] La fracción quinta del artículo 54 establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje de la cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida (Morena no la excede) [...] Esto establece la Constitución y esto es lo que debe aplicarse".

El Plan C avanza con las reformas desechadas por ser mayoría simple, ahora serán aprobadas al lograr la mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores, pese a que los opositores lancen berrinches y rabietas, que no son más que explosiones que incluyen llantos, gritos, pataletas y otras demostraciones de frustración o ira: “Estos berrinches suelen ser respuesta a una baja tolerancia a la frustración cuando espera que sus demandas y deseos sean satisfechos rápidamente o cuando no le permiten hacer lo que quiere. No puede controlarlas porque siente las emociones, pero no las comprende. Estas rabietas también aparecen si tiene dificultad para expresar un deseo o necesidad. Esto le lleva a decir “no” con frecuencia utilizando la negación manifiesta su voluntad y aún no dispone de vocabulario para expresar sus sentimientos. En esta etapa de desarrollo del yo, las conductas egocéntricas se generalizan. Así, a través, el empleo del “no” obtiene la satisfacción de poder modificar de cuantos le rodean. Por eso, suele oponerse a todo cambio o situación que le resulta poco atractiva”. (https://guarderialaocaloca.com/la-edad-de-las-oposicion-el-negativismo-y-las-rabietas/). Como chiquillos pues. Se quiere una oposición inteligente, propositiva, seria no manipulable. Eso requiere una verdadera democracia, no paleros financiados ni manipuladores dirigidos. Opositores no domesticados.