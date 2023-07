Ariadna Selene Aguilar Amaya, oficial mayor de la SEV, en campaña política

Julio 03, 2023, 07:58 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Julio 03, 2023, 07:58 a.m.

La oficial mayor de la secretaria de educación en el estado de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, anda en plena campaña política, recorriendo todo el estado, igual que su jefe el secretario de educación Zenyazen Escobar García., los dos andan gastándose el dinero del erario público, Ariadna Selene, anda pagando planas completas en revista publicitarias para darse a conocer y difundir su gran trabajo que viene realizando al frente de la oficialía mayor de la SEV, que por cierto no se ve por ningún lado, ya que para empezar nadie la conoce y con que merito ahora quiere ser candidata a senadora o diputada federal, (como digiera Celia Cruz, no hay cama, pa tanta gente) asi que aunque recorra el estado varias veces Ariadna Selene, le falta mucho por aprender., la elección de 2024 va ser totalmente diferente, no van a tener a un AMLO (como candidato) en la boleta para que los arrastre y les dé votos, como muchos que hoy son Gobernadores, Senadores, Diputados Federales y Locales, gracias a la votación que obtuvo el presidente, esta vez va ser diferente la historia., tiempo al tiempo.

*Quienes también ya iniciaron su proceso interno para elegir a su candidato a la presidencia de la república, (representante de la construcción del frente amplio por México), es la alianza PAN, PRI y PRD, la semana pasada firmaron un convenio donde participaran los interesados de los partidos de la alianza y se comprometen que en tres etapas elegirán a su candidato, iniciando el registros el 4 de julio y terminado el proceso el 3 de septiembre del presente año, dando a conocer el resultado final y el triunfador de la elección interna, en la primera etapa; los precandidatos deben cumplir con cuatros conceptos que son; el periodo de registro, publicación de registros, recolección de firmas y validación de firmas., quienes cumpla con esos requisitos pasa a la segunda etapa; que es el primer foro sobre las visiones de México, primer estudio de opinión pública y resultados de estudios de opinión, para la última etapa solo quedaran tres participantes; y los conceptos serán; el dialogo por México, segundo estudio de opinión pública, consulta y resultados de los estudios de opinión y consulta directa, de los últimos tres que quedaron, el día 3 de septiembre se dará a conocer el ganador de las tres etapas y será el candidato a la presidencia de la republica de la alianza "UNIDOS PARA DEFENDER A MEXICO", pues hay que esperar a ver cómo le va en su proceso interno a esta alianza, igual que a la de las corcholatas de morena que ya andan en chinga en todo el país pidiendo el voto a su favor a los afiliados de su partido, esperemos buenos resultados por el bien de México.

*Las corcholatas de morena y sus aliados (PT y VERDE), ya andan de gira en todo el país, pidiéndole a sus afiliados que los apoyen en las próximas encuestas que se realizaran en el mes de agosto, para salir triunfadores y ser el elegido como candidato a la presidencia de la república., en Veracruz esta semana estuvieron de gira, Gerardo Fernández Noroña (PT), quien se le fue encima al Gobernador de Veracruz (Cuitláhuac García), pidiéndole que no cargue los dados de su gobierno a favor de ningún candidato, también anduvo el candidato del partido Verde, Manuel Velasco (el Güero), que por cierto los organizadores (Marcelo Ruiz), le hicieron pasar el oso de su vida, ya que en las instalaciones de un hotel del puerto de Veracruz, se organizó una conferencia de prensa y cuando tenían que pagar el consumo, se salieron sin pagar, tuvo que salir el mesero (que los atendió), a declarar en redes sociales que él tenía que pagar dicha cuenta que habían dejado los del partido Verde, por lo que la comitiva del Güero Velasco, y por instrucciones de Javier Herrera, (secretario de organización del comité nacional), se mandó a liquidar la cuenta pendiente, ojala el comité nacional del Verde., tome en cuenta esas fallas de novatos y haga inmediatamente un ajuste en el comité estatal de Veracruz (Marcelo Ruiz), quienes tienen programada su visita esta semana al estado, es el exsecretario de gobernación, Adán Augusto López, (esperemos que el gobierno del estado, no le bloquen sus eventos, como están acostumbrados hacerlo), por ultimo también anuncia su llegada el paisano de Roció Nahle, el Zacatecano Ricardo Monreal, a ver cómo les va a los candidatos en tierra Veracruzanas, estaremos atentos a estas giras de los morenistas.

*Quien tiene una denuncia en su contra es el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, por Nepotismo, abuso de poder, violación a la ley general del sistema nacional anticorrupción y demás leyes, códigos y reglamentos generales, estatales y municipales en la materia, por haber propuesto y ratificado en cabildo a Ricardo Xicoténcatl Ordoñez Malpica, como secretario del ayuntamiento, ya que es su primo en línea directa, esto fue expuesto en carácter constitucional por el ciudadano Agustín Bolaños Castillejos, del viejo Puerto México, hay que darle seguimiento a esta denuncia ciudadana y ver hasta donde las autoridades le toman la seriedad necesaria., lo bueno que los morenos iban hacer diferentes.

*Nos Leemos la próxima semana.

